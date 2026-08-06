Los 15 “chicharrones” que Petro le deja al gobierno: finanzas, salud y seguridad

Las finanzas del Estado en llamas, el orden público devastado y el sistema de salud conectado a un respirador artificial. De ese tamaño son los problemas que recibe al presidente Abelardo de la Espriella en su primera incursión a la política. Este diario reunió las principales preocupaciones de los gremios, entes de control y ciudadanos frente al panorama que deja el mandatario saliente Gustavo Petro, y la expectativa de si el novel gobernante contará con los recursos y la lucidez para recomponer el camino. En varios segmentos de la salud, la seguridad y las finanzas hubo verdaderos retrocesos en el último cuatrienio, con un déficit fiscal que ronda los $130 billones, una deuda pública que alcanzaría los $190 billones al final del año y un pobre crecimiento económico que apenas se asoma al 2,3%. Con esa escasez en las arcas, De la Espriella tendrá que arreglárselas para fortalecer a la Fuerza Pública, de cara a lidiar con 27.000 integrantes de los grupos armados organizados; financiar la destrucción de 161.000 hectáreas de coca; atender una cartera de $25,7 billones con 232 instituciones de salud y salvar ocho EPS intervenidas, entre otros graves asuntos que no dan espera. ¿Le alcanzará? Ojalá que sí. Le puede interesar: La metamorfosis de Petro: así cambió su físico en cuatro años con cabello, estilo y retoques que marcaron su paso por la Presidencia

Hueco fiscal y deuda más costosa: el lío de las finanzas

1- El hueco fiscal es cada vez más hondo. Según el Banco de Bogotá, el déficit fiscal de 2026 se ubicaría en 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB), o sea $130 billones, una cifra que podría escalar a 7,5% en 2027 si no se aprueban una reforma tributaria y recortes de gasto. El banco advierte que, para cumplir las metas fiscales, el país necesitará un ajuste del gasto primario superior a 2% del PIB en el corto plazo y de más de 3% en el mediano plazo.

El centro de pensamiento económico Anif calificó la herencia fiscal como “la bomba de tiempo fiscal que recibe De la Espriella”. La entidad propone un ajuste de 3 puntos del PIB, equivalente a $53 billones, que debería combinar austeridad en el gasto, una reforma tributaria de $30,2 billones y reactivar la inversión privada. Entre las medidas sugeridas están el congelamiento de la nómina pública, la revisión de subsidios a los combustibles y la eliminación gradual de beneficios tributarios.

2- La deuda pública es cada vez más costosa y Colombia atraviesa un deterioro sostenido en su calificación crediticia; Moody’s redujo la nota a Baa3 en junio de 2025, DBRS la bajó a BB high en septiembre del mismo año, y Standard & Poor’s recortó la calificación dos veces hasta dejarla en BB- el 8 de abril. El rendimiento de los Títulos de Tesorería (TES) a 10 años en pesos ha superado el 13%, niveles no vistos en años recientes, y la curva de rendimientos está invertida, lo que refleja una alta prima de riesgo. La deuda podría llegar a un récord de $190 billones en 2026, y solo el pago de intereses absorberá uno de cada tres pesos del recaudo tributario de ese año. Hay “un efecto bola de nieve”; según expertos, la menor confianza eleva las tasas, lo que aumenta el gasto en intereses y obliga a nuevas emisiones de deuda. Colombia se desacopló de la región, mientras sus bonos a 10 años rinden 12,71%, México paga 9%, Perú 6% y Chile 5,4%. 3. El crecimiento económico del país es preocupante. Eafit proyecta que el PIB crecerá 2,3% en 2026, cifra que coincide con la última estimación del Fondo Monetario Internacional, que redujo en dos décimas su pronóstico previo. Ese nivel está muy por debajo del promedio histórico colombiano, de 3,9%. El estudio advierte que el repunte de 2025 dependió en exceso del consumo privado y el gasto público, motores que tienen límites claros. La tasa de inversión se mantiene por debajo del 18% del PIB, un nivel que, según los investigadores, hace imposible alcanzar crecimientos superiores a 2,5%. El informe concluye que el crecimiento es “bajo y mal balanceado”, y advierte sobre el riesgo de caer en un escenario de estanflación si las expectativas de inflación se desanclan. En el primer trimestre de 2026, el PIB solo creció 2,2%, impulsado por la administración pública y defensa, el comercio y la industria manufacturera, según el Dane.

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4. Ecopetrol, la otrora empresa estrella del país, enfrenta señalamientos de corrupción, dudas sobre su gobernanza y una caída sostenida en sus utilidades. En 2025, sus ingresos bajaron 10,2%, hasta $119,69 billones, mientras la utilidad neta se contrajo 39,5%, al pasar de $14,9 billones a $9,02 billones. Comparada con 2022, cuando Petro recibió la Presidencia, la caída en ganancias es de 73%. Entre los factores que explican este desplome están la baja cotización internacional del petróleo —el Brent cerró 2025 en 63,1 dólares por barril— y la revaluación del peso colombiano, que se fortaleció 13,22% frente al dólar en los últimos doce meses, según Bancolombia. En el primer trimestre de 2026 los ingresos cayeron 8,7% y la utilidad neta bajó 7,7%, aunque el Ebitda creció 1,5% gracias a mejores márgenes en refinación. Su presidente, Ricardo Roa, fue cuestionado durante todo su mandato y hasta es investigado por la Fiscalía.

5. Colombia perdió su soberanía energética, ya depende del gas importado y podría empezar a quedarse sin petróleo en 2030. Según el Informe de Recursos y Reservas (IRR 2025) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las reservas probadas de petróleo alcanzan para 7 años, con un total de 2.020 millones de barriles. En gas natural, la situación es más crítica: las reservas cayeron de 2.064 a 1.717 gigapiés cúbicos entre 2024 y 2025, aunque la relación reservas-producción se mantuvo en 5,9 años. La Contraloría proyecta que el déficit de gas se mantenga este año y el petróleo comenzaría en 2030, durante el cuatrienio de De la Espriella. El país importa gas natural licuado para cubrir su déficit, y esa dependencia, que hoy alcanza el 32% del abastecimiento nacional, aumentará con la llegada de El Niño. En petróleo, por cada 100 barriles producidos en 2025, solo se repusieron 94, lo que confirma que la extracción supera a la reposición.

Crisis de orden público de la mano del auge de cocaína y la “paz total”

1. Uno de los primeros “chicharrones” que enfrentará De la Espriella es el desmonte de la política de “paz total”, que produjo 12 procesos de diálogos con distintas organizaciones ilegales; de esos, solo hubo avances concretos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tiene a 99 integrantes concentrados en un campamento temporal en Putumayo. Fracasaron las mesas con el ELN, el EMC, la Segunda Marquetalia y los exjefes de las AUC; y a pesar del diálogo, no llegaron a desarmes las de las bandas urbanas, Clan del Golfo y el EMBF de “Calarcá”. 2. La producción de cocaína se disparó en el cuatrienio, por una laxa política de control de cultivos ilegales y una creciente demanda internacional. Según la ONU, en 2022 Colombia tenía 230.000 hectáreas de coca sembradas, que a 2024 subieron a 261.000; la producción potencial de cocaína saltó de 1.738 toneladas métricas anuales a 3.001. Nuestro país produce el 71,84% de toda la cocaína que circula a nivel mundial, con una base de consumidores cercana a los 25 millones de personas, siendo los principales destinos Estados Unidos y Europa. 3. Los principales grupos armados organizados (GAO) incrementaron su planta de personal de 15.000 a 27.000 en total, aumentando su presencia de 168 a 370 municipios, según datos de Inteligencia. El grupo con más integrantes es el Clan del Golfo, con cerca de 15.000, distribuidos en 23 departamentos. El aumento en las filas de estos grupos tiene como consecuencia el incremento del reclutamiento forzado, las dinámicas de extorsión, narcotráfico, minería ilegal y combates entre facciones criminales, que provocan desplazamientos forzados. 4. Los indicadores críticos de violencia armada no mejoraron y el asesinato de líderes sociales siguió disparado: en 2024 se registraron 173 casos, según la ONG Indepaz, que subieron a 187 en 2025. En lo corrido del presente año van 88. Las masacres tampoco cedieron: en 2024 hubo 76, pasaron a 78 en 2025 y en lo corrido de 2026, sin siquiera terminar el año, van 78. En enero de 2025, en Norte de Santander, se registró el desplazamiento forzado masivo más grande en la historia de Colombia, con 64.000 desplazados debido al conflicto entre ELN y EMBF. 5. Un total de 1.110 ataques contra la Fuerza Pública, 1.697 combates y 272 militares asesinados conforman uno de los balances más tenebrosos de los cuatro años de la política de “paz total”, en el autodenominado “gobierno de la vida” del presidente saliente Gustavo Petro. Las cifras están contenidas en un reporte del Comando General de las Fuerzas Militares sobre el cuatrienio, en ese lapso de tiempo, las FF.MM. registraron 1.347 heridos de las propias tropas y sufrieron 92 asonadas por parte de comunidades instigadas por grupos al margen de la ley. Le puede interesar: A horas de terminar su mandato, gobierno Petro reactiva contrato por $5.500 millones para comprar ambulancias en Amazonas

Salud desfinanciada, EPS en ascuas y pacientes graves sin tratamientos

1. En materia de crisis financiera del sector, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) informó que la cartera con 232 instituciones de salud alcanza aproximadamente $25,7 billones con una mora del 58 %. Las EPS intervenidas o bajo vigilancia especial concentran $12,6 billones de esa deuda. En respuesta, el nuevo gobierno presentó la semana pasada un plan de rescate para el sistema de salud que prevé destinar hasta $10 billones de pesos en los primeros 90 días del mandato, en cabeza de la ministra Ana María Vesga. 2. La radiografía de los hospitales y las clínicas que han cerrado servicios en el país es crítica. Según el más reciente informe de novedades de capacidad instalada de servicios de salud de la Unión de IPS de Colombia (Unips), en 2025 hubo 12.698 cierres temporales y 2.479 cierres definitivos, mientras que los que se abrieron fueron 13.050. Los servicios de mediana complejidad (como pediatría, cirugía general, medicina interna, ortopedia y ginecobstetricia) fueron los más afectados: cerraron temporalmente 6.596, definitivamente 1.319 y se abrieron 7.448. 3. La Contraloría alertó que la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,6 millones de afiliados, no tiene estados financieros certificados correspondientes a 2024 y 2025, lo que impide verificar su contabilidad. Se detectó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar. En general, hay deterioro en los indicadores de endeudamiento de las EPS intervenidas por el Gobierno; en Savia Salud, el nivel de endeudamiento pasó de 4,41 a 11,73%. Coosalud y Famisanar registran niveles críticos de solvencia y patrimonios negativos. 4. Otro de los aspectos que preocupa a la Contraloría es el incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con el derecho fundamental a la salud. Ninguna de las ocho EPS intervenidas —Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Capresoca— alcanza el 100 % de cumplimiento de fallos de tutela. El caso más grave es el de Emssanar, que apenas registra un cumplimiento del 4,48% de las decisiones judiciales emitidas para proteger a los pacientes. En 2025 se registraron 2’061.661 peticiones y reclamos en el sistema, un aumento del 27,4% frente a 2024. 5. Uno de los principales focos de preocupación son los pacientes con enfermedades graves o raras. Informes preliminares recibidos durante el empalme señalan que habría más de 900.000 registros relacionados con pacientes oncológicos con servicios pendientes, suspendidos o incompletos. Se identificaron cerca de 1,6 millones de personas con enfermedades crónicas que tendrían dificultades para acceder a los tratamientos o medicamentos, además de unos 3.000 pacientes trasplantados en riesgo por interrupciones en el suministro de inmunosupresores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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