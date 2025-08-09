La relación de Petro con la Andi, en su punto más tenso y otros secretos en De Buena Fuente

Durante la presidencia de Gustavo Petro han tenido lugar tres congresos de la Andi. En el de 2022, recién posesionado el presidente, asistió. Pero no le gustó para nada a la Casa de Nariño que el público ovacionara al entonces fiscal Francisco Barbosa. En el de 2023 estaba en la agenda, pero pocas horas antes canceló su asistencia. En el de 2024, Bruce Mac Master lo visitó para invitarlo, pero, como Petro no dio muestras de querer asistir, no lo incluyeron en la agenda. Y, en efecto, no fue.
Ahora, en 2025, la Andi decidió no invitarlo. Petro, en su consejo de ministros esta semana, dijo: “Tengo para contarles que no me invitaron este año a la Andi”. Inmediatamente, la ministra de Comercio preguntó: “Presidente, yo había confirmado mi asistencia, ¿debo cancelar?”.
Lea aquí: Aseguran que si Miguel Uribe Turbay se recupera y está en condiciones, “será el candidato” del Centro Democrático
El presidente Petro no le respondió. Sin embargo, en el transcurso de la semana, el ministro de Defensa, que ya había confirmado antes su asistencia, le canceló a la Andi con el argumento de que no podía ir si el Presidente no estaba invitado. Cabe anotar que, en la encuesta de Invamer conocida esta semana, los empresarios tienen un 57,7 % de popularidad, mientras que Gustavo Petro tiene 37%.