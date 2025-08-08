Aseguran que si Miguel Uribe Turbay se recupera y está en condiciones, “será el candidato” del Centro Democrático

A casi un año de que haya un nuevo inquilino en la Casa de Nariño, los partidos alistan sus cartas para luchar por la Presidencia de Colombia, y uno de ellos es el Centro Democrático. El ahora partido de oposición cuenta en su lista con varios precandidatos presidenciales entre los que están las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. A ellas tres se le unen los senadores Andrés Guerra Hoyos y Miguel Uribe Turbay. Lea también: “Te estamos esperando”: esposa de Miguel Uribe tras dos meses del atentado Sobre el último, aún queda esperar respecto a su proceso de recuperación, pues el pasado 7 de junio fue víctima de un atentado en Bogotá que lo ha tenido luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, donde la familia aún da partes de esperanza sobre la evolución de su estado de salud.

¿Qué pasará con la aspiración presidencial de Miguel Uribe Turbay?

Ante el futuro político de Miguel Uribe Turbay y el Centro Democrático, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín habló en Semana sobre el tema y afirmó que en caso de que el congresista de 39 años esté en condiciones de asumir una campaña presidencial, “seguramente él será nuestro candidato”. Esta posición también la sostuvo en conversación con el medio radial La FM, donde dio a entender que por consenso, sin importar el resultado de la encuesta, le entregarán las banderas de la campaña a Uribe Turbay. “Todos dijimos: ‘Si Dios nos hace el milagro y Miguel se levanta y está listo para la contienda, él va a ser el candidato’”, declaró la congresista.

De igual manera se confirmó que la fecha hasta la que esperarán la evolución del estado de salud de Uribe Turbay será el 7 de febrero de 2026, día en el cual se vence el plazo para que candidatos expresen sus voluntades de participar en consultas interpartidistas.

¿Cómo se elegirá el candidato del Centro Democrático?