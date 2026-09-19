¿Quiénes son ‘los Verónicos’? El grupo cercano a Verónica Alcocer que aparece en el entramado de la campaña Petro

Durante los años del gobierno de Gustavo Petro, Verónica Alcocer formó un círculo de hombres de confianza que, según denuncias, terminó teniendo acceso a importantes espacios de poder y negocios. Ese grupo era conocido como “Los Verónicos”.
Ellos eran Xavier Vendrell y Manel Grau Pujadas, los catalanes cercanos a la Casa de Nariño; el constructor y gestor de negocios Víctor Hugo Sierra Gutiérrez y Yeirson Andrés Gamero Martínez, amigo de los catalanes.
Sus nombres aparecen en varios momentos claves del gobierno Petro. Entre ellos, las investigaciones por la financiación de la campaña presidencial de 2022; el episodio de los dineros de alias ‘Papá Pitufo’ y hasta movimientos en Ecopetrol.
De los catalanes se sabe que tuvieron un acceso privilegiado al gobierno Petro. De hecho, fueron nacionalizados. Pero, hasta ahora, de Víctor y Yeirson se conocía poco.
¿Quién es Víctor, el constructor?
Su nombre está ligado a los enredos de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia 2022-2026. Víctor Hugo Sierra Gutiérrez, es un constructor y gestor de negocios, oriundo de Neiva y condenado por los delitos de fraude procesal y falsedad documental.
Este hombre, según reveló El Tiempo, habría estado presente en un asado realizado a comienzos de 2022 (usando brazalete electrónico) en una casa de Guaymaral, al norte de Bogotá.