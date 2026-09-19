¿Quiénes son ‘los Verónicos’? El grupo cercano a Verónica Alcocer que aparece en el entramado de la campaña Petro

Durante los años del gobierno de Gustavo Petro, Verónica Alcocer formó un círculo de hombres de confianza que, según denuncias, terminó teniendo acceso a importantes espacios de poder y negocios. Ese grupo era conocido como “Los Verónicos”. Ellos eran Xavier Vendrell y Manel Grau Pujadas, los catalanes cercanos a la Casa de Nariño; el constructor y gestor de negocios Víctor Hugo Sierra Gutiérrez y Yeirson Andrés Gamero Martínez, amigo de los catalanes. Sus nombres aparecen en varios momentos claves del gobierno Petro. Entre ellos, las investigaciones por la financiación de la campaña presidencial de 2022; el episodio de los dineros de alias ‘Papá Pitufo’ y hasta movimientos en Ecopetrol. De los catalanes se sabe que tuvieron un acceso privilegiado al gobierno Petro. De hecho, fueron nacionalizados. Pero, hasta ahora, de Víctor y Yeirson se conocía poco. ¿Quién es Víctor, el constructor? Su nombre está ligado a los enredos de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia 2022-2026. Víctor Hugo Sierra Gutiérrez, es un constructor y gestor de negocios, oriundo de Neiva y condenado por los delitos de fraude procesal y falsedad documental. Este hombre, según reveló El Tiempo, habría estado presente en un asado realizado a comienzos de 2022 (usando brazalete electrónico) en una casa de Guaymaral, al norte de Bogotá.

Ese día también habrían estado Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, quien le habría entregado $500 millones en efectivo al catalán Xavier Vendrell, señalado como cercano al presidente Gustavo Petro. En el encuentro también habría estado Néstor Daniel García Colorado, cofundador de la Alianza Verde. Y es que Sierra Gutiérrez habría construido dos casas gemelas en Guaymaral, una de las cuales habría sido ocupada por ‘Papá Pitufo’. Según la información publicada por el medio citado, el hombre, de 62 años, también habría ofrecido a empresarios realizar trámites ante la Dian, entidad en la que ‘Papá Pitufo’ tendría contactos.

La estafa

Resulta que, en julio de 2026, volvió a sonar el nombre de Víctor Sierra en una denuncia contra Manel Grau, otro catalán cercano a Verónica Alcocer y Gustavo Petro. La denuncia estaba relacionada con una presunta estafa a un grupo de empresarios, a quienes según El Tiempo, les habrían prometido inversiones, negocios y contratos con el Grupo Ecopetrol.

Al parecer, los empresarios le entregaron $4.900 millones a Grau, quien aseguraba tener el respaldo de la Casa de Nariño y realizaba llamadas en altavoz con Alcocer y con el entonces presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para generar confianza. Sin embargo, los denunciantes aseguraron que parte de ese dinero terminó en manos de Víctor Sierra y señalaron que cuentan con videos en los que se evidenciarían esas entregas.

Ecopetrol

Un audio al que tuvo acceso el medio citado hace referencia a una reunión/desayuno en el que supuestamente participaron Manel Grau y otras personas. Entre los asistentes, presuntamente, estaba Juan Carlos Hurtado, quien fue presidente encargado de Ecopetrol.

Verónica Alcocer y Manel Grau. FOTO: Captura de pantalla

En el audio se hablaría de que Sierra, el protagonista de este capítulo, y Grau habrían movido la hoja de vida de Hurtado para que ingresara a la petrolera y luego se convirtiera en sucesor de Ricardo Roa, después de que este último solicitara una licencia en medio de investigaciones en su contra.

Verónica Alcocer

En todo este entramado existiría un grupo cercano a Verónica Alcocer que se haría llamar “los Verónicos” y que estaría integrado por Xavier Vendrell, Manel Grau y Víctor Sierra. “La cercanía de Verónica Alcocer con este grupo combina un vínculo personal y de confianza con facilidades institucionales y presencia en agendas tanto públicas como privadas. Combo catalanes: Manel Grau Pujadas y Xavier Vendrell; Enlace A: Víctor Sierra Gutiérrez”, se lee en una denuncia instaurada por el abogado Carlos Soler.

Andrés Gamero Martínez

Pero también aparece otro nombre: Yeirson Andrés Gamero Martínez, una persona que habría estado relacionada anteriormente con Vendrell en el marco de las actividades para la campaña de Petro. Según El Tiempo, Gamero y Vendrell habrían visitado algunas de las principales minas de esmeraldas de Boyacá, al parecer, como delegados del expresidente Petro. Una de esas visitas habría tenido lugar en la mina de Fura Gems, en Coscuez, el 14 de junio de 2024. Luego, en enero de 2026, se habría producido una segunda visita en la que Gamero habría estado acompañado por Lina Franco, entonces directora de la Agencia Nacional de Minería. Lo curioso es que Gamero habría aparecido identificado como “asesor de Presidencia” en uno de los registros de esas visitas. No obstante, cuando El Tiempo le preguntó por ese supuesto cargo, negó tener cercanía con el gobierno Petro y que su relación era con los catalanes. “Yo no era asesor del señor Presidente, no tenía atribuciones para presentarme así. A Xavier lo conozco y somos amigos. Y con Manel ya no hablo. Desconozco el término ‘Verónicos’ porque a esa señora (Verónica Alcocer) nunca la conocí”, le expresó Gamero al medio citado. Bloque de preguntas y respuestas