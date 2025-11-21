Fiscalía entregó restos de campesinos desaparecidos por paramilitares, caso por el que investigan a ‘Lucho’ Herrera

La Fiscalía General de la Nación entregó los restos de dos de los cuatro campesinos desaparecidos por paramilitares en hechos ocurridos en octubre de 2002 en zona rural de Cundinamarca, un caso que salpica al exciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera.
La entrega se produce mientras avanza la investigación por desaparición forzada en la que exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare han señalado al deportista y en la que también fueron mencionados un sargento y un capitán del Ejército.
Los cuerpos identificados corresponden a Víctor Manuel Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, dos de las cuatro víctimas de desaparición forzada.
La Fiscalía confirmó que el cuerpo de Rodríguez Martínez fue entregado en Fusagasugá y se realizará la entrega en Silvania de los restos de Torres Vega.
Los otros dos campesinos desaparecidos fueron identificados como Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez.