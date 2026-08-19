Tribunal de Bogotá legalizó la captura de Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá legalizó este miércoles la captura del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien quedó nuevamente a disposición de las autoridades para cumplir una medida de aseguramiento de detención domiciliaria dentro del proceso por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Velasco es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, relacionados con sucesos que son materia de investigación dentro del caso de corrupción de la entidad.
La decisión se produjo después de que recientemente la Corte amparara los derechos del exministro mediante un fallo de tutela, en el que ordenó su libertad y la revisión de su situación jurídica.