Tribunal de Bogotá legalizó la captura de Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá legalizó este miércoles la captura del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien quedó nuevamente a disposición de las autoridades para cumplir una medida de aseguramiento de detención domiciliaria dentro del proceso por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Velasco es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, relacionados con sucesos que son materia de investigación dentro del caso de corrupción de la entidad. La decisión se produjo después de que recientemente la Corte amparara los derechos del exministro mediante un fallo de tutela, en el que ordenó su libertad y la revisión de su situación jurídica.

Orden de Captura de del exministro del Interior Luis Fernando Velasco. FOTO: Tribunal Superior de Bogotá.

En esa revisión, el alto tribunal determinó que la autoridad judicial de control de garantías había excedido los límites constitucionales y legales al imponer una medida más severa que la detención domiciliaria solicitada inicialmente por la Fiscalía. Con la nueva actuación ante el Tribunal Superior de Bogotá, Velasco quedó nuevamente sometido a la medida de aseguramiento domiciliaria y se puso a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para cumplirla. Conozca: Los 10 peores casos de corrupción del gobierno Petro que “pusieron en riesgo la gestión pública”, según “El libro de la verdad” de De la Espriella Durante la diligencia, el exministro se refirió públicamente al proceso y aseguró que decidió comparecer ante la justicia para responder por las acusaciones que enfrenta. “He querido darle la cara a la justicia, enfrentar en los espacios que debo enfrentar este tipo de acusaciones”, afirmó Velasco durante la audiencia.

El exfuncionario también aprovechó la diligencia, que era pública, para hacer una precisión sobre los señalamientos en su contra. Según explicó, el proceso no está relacionado con una supuesta apropiación de recursos públicos. “Como es una audiencia pública, también quiero dejar la constancia muy clara de que este proceso no está relacionado con apropiación de recursos”, manifestó. Velasco insistió en que esa aclaración ya la había realizado anteriormente ante la Fiscalía y sostuvo que no se le acusa de haberse apropiado de dinero del Estado. Lea aquí: Lea y descargue aquí las 135 páginas completas del Libro de la Verdad que hizo De la Espriella sobre presunta corrupción en el gobierno Petro “Como lo señalé anteriormente en otra audiencia de la Fiscalía, a mí no se me acusa de apropiarme de recursos públicos de ninguna índole”, afirmó.

Los antecedentes de Luis Fernando Velasco

El antecedente de esta decisión se remonta al 14 de agosto, cuando una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá revisó nuevamente el caso y impuso a Velasco una medida de aseguramiento con detención domiciliaria. A raíz de esa decisión, el exministro compareció ante las autoridades y fue capturado para dar cumplimiento a la medida. Por esta razón, este miércoles el Despacho 27 legalizó su captura, como paso necesario para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Velasco es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, por su presunta participación en el supuesto direccionamiento de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la UNGRD, que habría buscado conseguir apoyos políticos para el trámite de proyectos gubernamentales en el Congreso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La situación judicial del exministro había tenido un giro previo. El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá había impuesto una medida de aseguramiento intramural, pese a que la Fiscalía había solicitado inicialmente que Velasco cumpliera detención domiciliaria. Posteriormente, al resolver el recurso de apelación, el alto tribunal confirmó en segunda instancia la decisión de enviarlo a prisión.

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