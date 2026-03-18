Los lujos y excesos de Epa Colombia en su lugar de reclusión: celulares, amenazas y polémicas

Un informe reservado y conocido por Noticias RCN reveló detalles sobre el comportamiento de la influenciadora ´Epa Colombia´ durante su reclusión en una escuela de Carabineros en Bogotá, donde cumple una condena impuesta por la justicia.
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De acuerdo con el documento, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 a Barrera Rojas le habrían encontrado al menos cinco teléfonos celulares, lo que constituye una falta grave, ya que estos dispositivos están prohibidos para personas privadas de la libertad. Este hallazgo encendió las alertas sobre posibles irregularidades en su custodia.
El informe también da cuenta de un episodio inusual en el que los funcionarios no lograban ubicarla dentro del recinto. Tras una búsqueda, fue encontrada dentro de un vehículo Mini Cooper de color morado que, según ella, era de su propiedad y que habría ingresado sin autorización debido a un descuido en los controles de seguridad. La influenciadora aseguró que el automóvil sería un regalo para su pareja.