Los lujos y excesos de Epa Colombia en su lugar de reclusión: celulares, amenazas y polémicas

Un informe reservado y conocido por Noticias RCN reveló detalles sobre el comportamiento de la influenciadora ´Epa Colombia´ durante su reclusión en una escuela de Carabineros en Bogotá, donde cumple una condena impuesta por la justicia. Conozca: ‘Epa Colombia’ seguirá en prisión: juez le negó extinción de pena De acuerdo con el documento, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 a Barrera Rojas le habrían encontrado al menos cinco teléfonos celulares, lo que constituye una falta grave, ya que estos dispositivos están prohibidos para personas privadas de la libertad. Este hallazgo encendió las alertas sobre posibles irregularidades en su custodia. El informe también da cuenta de un episodio inusual en el que los funcionarios no lograban ubicarla dentro del recinto. Tras una búsqueda, fue encontrada dentro de un vehículo Mini Cooper de color morado que, según ella, era de su propiedad y que habría ingresado sin autorización debido a un descuido en los controles de seguridad. La influenciadora aseguró que el automóvil sería un regalo para su pareja.

La influenciadora habría protagonizado conflictos y discusiones con otras reclusas en su lugar de detención. FOTO: Colprensa.

Además de estos hechos, el documento señala que la creadora de contenido habría protagonizado amenazas contra funcionarios de la Policía Nacional de Colombia. En uno de los casos, tras recibir indicaciones sobre el protocolo de visitas, reaccionó de forma alterada y lanzó advertencias a un miembro de la guardia, lo que quedó consignado en el informe. Siga leyendo: Del vandalismo a disculpas públicas y videos pedagógicos: así reparará ‘Epa Colombia’ los daños a Transmilenio Otro de los aspectos que llama la atención son los conflictos de convivencia. Según el reporte, Barrera habría tenido discusiones con otras reclusas, entre ellas Margaret Chacón, quien está detenida por el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Las diferencias, al parecer, estarían relacionadas con temas personales. Asimismo, se registraron quejas por comportamientos que afectan la convivencia, como el uso de música a alto volumen en horas de la noche. De acuerdo con el informe, en algunas ocasiones se habría negado a bajar el volumen pese a los llamados de atención, argumentando que contaba con permiso para realizar actividades religiosas.

Epa Colombia fue trasladada a una escuela de Carabineros en Bogotá por motivos de seguridad. FOTO: Colprensa.