Madres comunitarias y el Icbf logran acuerdo y no habrá paro

La contratación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) avanza en un 96 % en Colombia, según el Icbf. Hace dos semanas el programa de Primera Infancia no arrancaba en 28 departamentos, sin embargo, hoy el panorama es distinto: apenas Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y Nariño aún no logran el 100 % de la contratación y, por ende, no se garantiza la atención de los niños menores de cinco años de edad, que acuden a estos programas del Icbf. “La meta es que entre lunes y martes se cumpla con toda la contratación”, dijo el Icbf.