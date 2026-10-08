Con banderas y desmanes, así fue la marcha desde la Embajada de Israel hasta la de Palestina en Bogotá: denunciaron vandalismo

Desde las puertas de la Embajada de Israel hasta la sede de la Embajada de Palestina, las banderas tricolores con el triángulo rojo avanzaron recientemente en una marcha sin precedentes por la Avenida El Dorado en la ciudad de Bogotá. En el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre perpetrados por el grupo islamista Hamás, centenares de manifestantes salieron a las calles de la capital para expresar su rechazo al acercamiento que el nuevo Gobierno colombiano sostiene con Israel. La embajadora de Israel en Bogotá, Vivian Aisen, denunció vandalismo en la sede. Le puede interesar: Así fue la supuesta reunión de Maduro con “Iván Márquez”, “Timochenko” y “Santrich” en 2013, según Fiscalía de Nueva York

El recorrido y las consignas en la calle: Reacción de la diplomacia israelí

La jornada de protesta se concentró inicialmente en la delegación diplomática de Israel en la capital del país. Entre pancartas con mensajes como “Poner fin al genocidio de Israel/EEUU contra Gaza” y “Alto al genocidio en Palestina”, los asistentes exhibieron kufiyas y desplegaron una bandera gigante de Palestina desde la parte alta de un puente peatonal sobre la Avenida El Dorado, una de las principales arterias viales de la capital. A lo largo de la movilización retumbaron arengas como “Fuera sionistas de América Latina” y “No es una guerra, es un genocidio”. “Estamos aquí rechazando el genocidio y la ocupación israelí contra Palestina”, sostuvo María, integrante del Partido Socialista de los Trabajadores.

La manifestante añadió que “Palestina siguió ocupada, todos los días son asesinadas personas en Gaza y Cisjordania y dentro de las propias fronteras de Israel, y Gaza se encuentra destruida, las personas están bajo los escombros, todos los días hay masacres, todos los días hay bombardeos y por eso es superimportante este día a nivel internacional”.

La postura de quienes marcharon encontró una pronta respuesta oficial. La embajadora de Israel en Bogotá, Vivian Aisen, criticó severamente la movilización a través de la red social X, recordando que el 7 de octubre representa “un día de duelo, memoria y respeto”. “Mientras recordamos a las víctimas de la masacre, una turba decidió manifestarse frente a la Embajada de Israel, convirtiendo un día de dolor en una provocación. Manifestarse frente a la Embajada precisamente hoy es una profunda falta de empatía y respeto. La ignorancia y el fanatismo les llevan a cruzar cualquier límite. 7 de octubre: No olvidamos”, manifestó Aisen.

Controversia por el giro de la política exterior: Un trasfondo de cifras devastadoras

La marcha sirvió también como escenario de cuestionamiento al presidente Abelardo de la Espriella, quien dio un giro de 180 grados a la política exterior del país al profundizar vínculos con Estados Unidos y restablecer relaciones con Israel, rotas en mayo de 2024 por el mandatario saliente Gustavo Petro a raíz de la ofensiva en Gaza. “Con Petro por lo menos hubo un corte de relaciones con Israel, pero ahora están de vuelta; es una situación inaceptable”, afirmó la manifestante María Eugenia Martínez a los medios de comunicación. Por su parte, Jorge Martínez señaló que “el Gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión correcta de romper política y económicamente con el Estado de Israel a causa del genocidio”, lamentando que dicha medida no se hubiese extendido por más países de la región. Los ataques iniciales de Hamás dejaron un saldo de casi 1.200 muertos y 251 rehenes. En respuesta, la posterior ofensiva militar israelí ha dejado cerca de 74.200 palestinos muertos, según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, una situación definida como genocidio por expertos de la ONU y diversas organizaciones. También le puede interesar: Molesta, Ingrid Betancourt llamó “descarado” a ‘Timochenko’ por decir que les daban carne a los secuestrados Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas