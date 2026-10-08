Los tres pisteros con los que Colombia actuará en el Mundial en China

Hay dos objetivos claros de la representación de Colombia que estará presente en el Campeonato Mundial de pista, categoría mayores, que se celebrará entre este 14 y 18 de octubre en el Velódromo de la Isla Chongming, en Shanghái, China.

El primero es obtener una buena cantidad de puntos en el certamen que abre el ranking de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028. El segundo, sin lugar a dudas, es buscar los puestos de honor en las diferentes pruebas de velocidad en las que competirán.

Así lo expresó este jueves, antes de emprender el viaje a territorio asiático, el seleccionador nacional John Jaime González, quien tiene grandes expectativas en los tres pedalistas que convocó, sobre todo por el historial que acumulan y el buen momento deportivo que atraviesan.

Se trata de la antioqueña Stefany Cuadrado, de 20 años, quien como juvenil conquistó cuatro medallas de oro en Mundiales y que, en su debut ante la élite en esta clase de certámenes, en 2025, obtuvo el bronce en la prueba del keirin en la cita celebrada en Santiago de Chile.

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También estará el vallecaucano Kevin Santiago Quintero, quien ya sabe lo que es subir al podio ante los mejores especialistas del mundo y también en el keirin. En el Mundial de 2022, en Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia, logró el bronce; un año después, en Glasgow, Escocia, se proclamó campeón, y en 2024, en Ballerup, Dinamarca, volvió a quedarse con el bronce.

El grupo lo completa el barranquillero Cristian Ortega, que terminó cuarto en la prueba del kilómetro contrarreloj en el Mundial disputado en suelo danés.

Los tres vienen, además, de conseguir buenos resultados en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. Stefany, quien cuenta con el apoyo de Indeportes Antioquia, Orgullo Paisa y la Fundación Fraternidad Medellín, a través de su equipo 10 de 10, venció en la velocidad por equipos, la velocidad individual y el keirin.

Quintero, por su parte, se impuso en la final de velocidad a Ortega, mientras que el barranquillero celebró el oro en el keirin.