¿Por una blusa? Marelbys Meza asegura que ya había pasado por un polígrafo cuando trabajaba con Benedetti

Marelbys Meza, exniñera de la poderosa funcionaria del gobierno Petro, Laura Sarabia, fue sometida a un polígrafo, en una trama que tiene enredada a la excanciller y a varios policías. Sin embargo, se conoció que no sería el primer interrogatorio de este tipo que habría enfrentado en su vida.

Esto se conoce tras la imputación a Sarabia por abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, cargos que no aceptó.

El caso es que el otro episodio de polígrafo a Meza habría sido con otra figura cercana al poder político. Contó que, hace varios años, Adelina Guerrero Covo, esposa del exministro del Interior Armando Benedetti, habría ordenado una prueba así.

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Las historias de Benedetti, Sarabia y Meza se entrelazan porque, antes de convertirse en una de las figuras más poderosas del gobierno de Gustavo Petro, Sarabia hacía parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Benedetti, cuando este era senador.

Por su parte, Meza también trabajó con el político; de hecho, se conoció que viajó varias veces en vuelos chárter desde Colombia hacia Venezuela, donde Benedetti fue embajador a principios del Gobierno.

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Volviendo al tema del polígrafo, Meza dijo que la esposa de Benedetti, Adelina Guerrero, habría mandado a hacer un polígrafo a los empleados de la vivienda de Benedetti cuando se perdió una blusa de marca, traída del exterior. Entre esos empleados estaba Meza.

“El primer polígrafo lo mandó a hacer la señora Adelina (Guerrero), pero particular, por una blusa que se le había perdido, que compró en Estados Unidos, y la blusa apareció. La tenía la señora que planchaba”, narró Meza.

Luego, se refirió a que los diferentes empleados de la vivienda habrían sido puestos bajo el polígrafo. “A todos en la casa nos pusieron el polígrafo porque era una blusa costosa, de marca”.