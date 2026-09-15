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¿Por una blusa? Marelbys Meza asegura que ya había pasado por un polígrafo cuando trabajaba con Benedetti

Antes del escándalo con Laura Sarabia, Marelbys Meza habría enfrentado una prueba de polígrafo ordenada por Adelina Guerrero, esposa del exministro Armando Benedetti.

  • Antes de trabajar con Laura Sarabia, Marelbys Meza trabajó con el político Armando Benedetti, otra de las fichas principales del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Redes sociales.
    Antes de trabajar con Laura Sarabia, Marelbys Meza trabajó con el político Armando Benedetti, otra de las fichas principales del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Marelbys Meza, exniñera de la poderosa funcionaria del gobierno Petro, Laura Sarabia, fue sometida a un polígrafo, en una trama que tiene enredada a la excanciller y a varios policías. Sin embargo, se conoció que no sería el primer interrogatorio de este tipo que habría enfrentado en su vida.

Esto se conoce tras la imputación a Sarabia por abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, cargos que no aceptó.

El caso es que el otro episodio de polígrafo a Meza habría sido con otra figura cercana al poder político. Contó que, hace varios años, Adelina Guerrero Covo, esposa del exministro del Interior Armando Benedetti, habría ordenado una prueba así.

Le puede interesar: Así fue como Sarabia abusó de su poder al ordenar uso del polígrafo con la niñera, según Fiscalía

Las historias de Benedetti, Sarabia y Meza se entrelazan porque, antes de convertirse en una de las figuras más poderosas del gobierno de Gustavo Petro, Sarabia hacía parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Benedetti, cuando este era senador.

Por su parte, Meza también trabajó con el político; de hecho, se conoció que viajó varias veces en vuelos chárter desde Colombia hacia Venezuela, donde Benedetti fue embajador a principios del Gobierno.

Lea también: “Se comunicó con el coronel Feria y le ordenó practicar la prueba de polígrafo a Marelbys”: Fiscalía imputó a Laura Sarabia.

Volviendo al tema del polígrafo, Meza dijo que la esposa de Benedetti, Adelina Guerrero, habría mandado a hacer un polígrafo a los empleados de la vivienda de Benedetti cuando se perdió una blusa de marca, traída del exterior. Entre esos empleados estaba Meza.

“El primer polígrafo lo mandó a hacer la señora Adelina (Guerrero), pero particular, por una blusa que se le había perdido, que compró en Estados Unidos, y la blusa apareció. La tenía la señora que planchaba”, narró Meza.

Luego, se refirió a que los diferentes empleados de la vivienda habrían sido puestos bajo el polígrafo. “A todos en la casa nos pusieron el polígrafo porque era una blusa costosa, de marca”.

La prueba en la Casa Militar tras el maletín perdido en el apartamento de Laura Sarabia

El polígrafo “famoso” tiene que ver con Laura Sarabia. Los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando ocurrió un presunto hurto en su apartamento.

La Fiscalía reveló que todo sucedió el día 28, luego de que Meza supuestamente recibiera una bolsa negra que contenía dinero y documentos que ella misma había enviado antes de salir de viaje.

El ente acusador reveló que Sarabia envió esa bolsa antes de volar a Cali. La debía recibir su esposo, Andrés Parra, pero, al no encontrarse en el apartamento, fue entregada a la empleada.

Un día después, la funcionaria le pidió a Parra que buscara la bolsa, pero este no logró ubicarla. Fue entonces cuando Sarabia contactó al general Carlos Alberto Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, para que adelantara labores investigativas y realizara la polémica prueba del polígrafo a Meza.

Según dijo Meza a La FM, habló con Sarabia después de que le tomaran huellas y le hicieran una declaración. En ese momento, le habría preguntado qué debía hacer y si podía regresar a su casa.

La respuesta habría sido que se fuera y esperara la cita del polígrafo. Meza contó que, al día siguiente, un integrante de la Policía se comunicó con ella para indicarle la hora del examen, quién la recogería y los requisitos para ingresar.

Revelaciones de Marelbys Meza sobre el interrogatorio y presiones policiales

Meza aseguró que no dijo que no quisiera realizarse la prueba, sino que entendía que debía seguir las instrucciones de Sarabia. “Como yo no me había robado nada, dije: ‘Bueno, listo, ¿dónde es el polígrafo?’”, aseguró.

Además, un vehículo llegó hasta su vivienda para trasladarla, lo que la habría hecho sentir sin posibilidad alguna de no asistir a la prueba.

“Cuando a usted le ponen un carro en la puerta de su casa, usted o va o va”, dijo. Y agregó que, en la prueba, recibió preguntas sobre su familia y afirmaciones de que sería enviada a prisión. Incluso, que le estarían averiguando la vida a sus seres cercanos.

Le puede interesar: ¿Por qué la Fiscalía rechazó 5 veces la opción de justicia restaurativa que buscaba Laura Sarabia en el caso de las “chuzadas”?

“Mientras usted está aquí, le estamos revolcando el nido de ratas a todos sus familiares”.

Finalmente, Meza aseguró que nunca recibió el resultado del polígrafo sobre el maletín perdido, y que habría escuchado a uno de los policías decirle al funcionario encargado del examen: “este polígrafo tiene que salir malo sí o sí”.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Cuántas veces ha sido sometida Marelbys Meza a un examen de polígrafo?
De acuerdo con sus declaraciones, ha enfrentado dos polígrafos: uno particular ordenado por Adelina Guerrero por la pérdida de una blusa, y el examen oficial vinculado al apartamento de Laura Sarabia.
¿Qué cargos le imputó la Fiscalía a Laura Sarabia en este caso?
La Fiscalía le imputó los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, cargos que la exfuncionaria decidió no aceptar.
¿Qué papel jugó la Casa Militar de la Presidencia en la prueba del polígrafo?
Tras la pérdida del dinero, Laura Sarabia contactó al general Carlos Alberto Feria, jefe de la Casa Militar, para coordinar la logística e investigación que derivó en la prueba a la exniñera.
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