Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del ICBF

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente electo Abelardo De la Espriella informó que María Carolina Restrepo Cañavera asumirá la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El mandatario destacó que la funcionaria cuenta con más de 30 años de experiencia en procesos jurídicos, financieros y corporativos, y afirmó que su gestión estará orientada a fortalecer la entidad mediante una política de“cero tolerancia con la corrupción”. Entérese: De la Espriella designó a Carolina Bazurdo como secretaria privada de Presidencia; esta será su función

María Carolina Restrepo Cañavera es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene estudios de especialización en Derecho Tributario, Finanzas Corporativas, Negociación, Conciliación y Arbitraje, además de formación en administración de empresas en la Universidad de Harvard. Durante su carrera se ha desempeñado principalmente en el sector privado y en el ámbito jurídico empresarial. Su llegada al escenario político se dio en los últimos años. En 2022 aspiro al Congreso de la República y encabezó una lista a la Cámara por Bogotádesde el movimiento Salvación Nacional. Posteriormente, participó como candidato alSenado por el Centro Democrático. Le puede interesar: Colombiamoda hace balance del Gobierno Petro y plantea cinco medidas a De la Espriella

Durante la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella, fue designada jefa de debate de la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo, fórmula del mandatario electo. Su nombramiento al frente del ICBF representa su primer cargo en una entidad pública. El anuncio del nuevo gobierno ocurre en medio de los retos que enfrenta el ICBF , una entidad que administra programas dirigidos a la primera infancia, adolescencia, familias y comunidades, además de procesos como adopciones y protección de derechos. Actualmente, la institución está bajo la dirección de Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.

De la Espriella señaló que la nueva administración buscará implementar cambios en el funcionamiento del Instituto: “En la Patria Milagro, el ICBF iniciará una transformación profunda: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia”, sostenimiento. El mandatario electo agregó que la elección de Restrepo responde a la necesidad de fortalecer la gestión institucional: “Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país.”.

María Carolina Restrepo respondió al anuncio a través de su cuenta en X , donde agradeció la designación y aseguró que asumirá el cargo con un enfoque centrado en la protección de la infancia: “Abrazo esta misión con el corazón. Trabajaré sin descanso por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar.”, escribió.

Bloque de preguntas y respuestas: