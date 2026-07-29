Polémica por reto de Daniel Briceño sobre el día de salario a congresistas que no asistan a la posesión: ¿obligados a no devengar por ley?

El traslado de la posesión de Abelardo de la Espriella a la ciudad de Cali sigue generando polémica en el Congreso. La última discusión surgió luego de que la bancada del Pacto Histórico anunciara su ausencia a esa ceremonia alegando que el abogado será un mandatario “ilegítimo”. El representante Daniel Briceño respondió invitándolos a reducirse ese día del salario y afirmó que tienen el derecho de no asistir.

El congresista del Centro Democrático cuestionó la decisión de los senadores y representantes de la bancada petrista y, en medio de un discurso de austeridad, les recordó la intención de esa bancada de asistir a la “posesión” de lo que él llamó el Juan Guaidó colombiano.

“Cuando se habla de austeridad, usted comienza desde lo que usted gana. Si no quieren asistir, están en todo su derecho, no vayan a Cali, no le pongan la cara a la gente, vayan a Barranquilla con el presidente Juan Guaidó colombiano, que es el señor Iván Cepeda”, expresó Briceño.

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El legislador bogotano recordó que no hay excusas para no ir al evento presidencial e hizo un llamado. “Los que no quieren ir, con todo el derecho, pueden hacerlo, pero renuncien al día de salario y a sus prestaciones”, subrayó.