María Consuelo Araújo, la misma que ablandó la relación de Uribe con Chávez, se encargará ahora de Trump

Cuando Abelardo De La Espriella anunció el lunes 17 de agosto, a través de su cuenta en X, que había recibido el beneplácito del gobierno de Donald Trump para su nominada a la embajada en Washington, no ocultó el tono personal del nombramiento. “Mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro”, fue como la anunció el presidente Abelardo de la Espriella el lunes en la noche. Con esa declaración quedó resuelta una de las incógnitas más comentadas del arranque de su gobierno: quién representaría a Colombia en la que se considera la sede diplomática más estratégica del país. Le puede interesar: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir María Consuelo Araújo, más conocida como ‘Conchi’, es una de las mujeres que más diversos cargos públicos ha ejercido en Colombia y en los cuales ha sido reconocida por sus resultados y la capacidad que ha demostrado. No es menor el dato de que, apenas diez días después de haberse posesionado De la Espriella, Estados Unidos ya le haya dado el beneplácito a Araújo para ser la embajadora. Hay una anécdota que habla de la capacidad de María Consuelo. En agosto de 2006, hace exactamente veinte años, cuando Álvaro Uribe se posesionó para un segundo mandato, la nombró canciller. Había sido Ministra de Cultura, en su primer mandato, e identificó en ella el perfil ideal para el manejo de la diplomacia. Como en ese momento las relaciones exteriores estaban marcadas por la tensa relación entre Colombia y Venezuela, María Consuelo decidió que su primera visita sería a Caracas. Pero cuando aterrizó en el vecino país, Nicolás Maduro no apareció para recibirla, porque la noche anterior se había trasnochado celebrando que a él también lo habían nombrado como canciller en el vecino país.

Nicolás Maduro (atrás), entonces canciller y hoy preso en Estados Unidos, no recibió a Araújo el primer día. Foto: Cortesía.

Araújo estuvo dando vueltas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y saludando cerca de hora y media para darle tiempo a Maduro de llegar. Y de pronto la llama el presidente Hugo Chávez y le dice: “Vente ya para Miraflores cancillera que aquí te estoy esperando”. La situación era un poco extraña porque por protocolo los presidentes no reciben a los cancilleres. Araújo rápidamente llegó al Palacio Presidencial y encontró a un Chávez agradecido con ella porque se había enterado que en una entrevista Yamid Amat le pidió que lo definiera en una palabra y ella dijo: “auténtico”, en esa combinación de pensamiento estratégico y diplomacia que la caracteriza. De esa manera, estrenando su cargo de canciller, podía ser positiva con el mandatario del país vecino y no ofender al presidente Uribe. Para ese momento las relaciones entre los dos países no estaban rotas, pero sí tensas. En esa jornada Chávez y Araújo hablaron, entre otras cosas, del vallenato, de lo cual María Consuelo es experta y terminaron bailando. Las fotografías de ese encuentro se convirtieron en la portada de los medios y la relación entre los dos países se distensionó.

¿Cómo llega a lidiar con Trump?

Araújo no es pues una outsider en el servicio exterior ni en la administración pública. Formada en la Universidad Externado –pregrado en Finanzas y Relaciones Internacionales y especialización en Gobierno, Gestión y Asuntos Públicos– de allí la reclutó Enrique Peñalosa y la puso como directora del Jardín Botánico José Celestino Mutis para que lo convirtiera en la entidad encargada de arborizar a Bogotá. En su segunda Alcaldía, Peñalosa la puso a gerenciar chicharrones: la Secretaría de Integración Social, a la que Gustavo Petro como alcalde había convertido en una suerte de plataforma política, y luego la puso al frente de Transmilenio, que el mismo Petro había dicho que, con el Sistema Integrado, era una bomba de tiempo. “Es asombrosa su capacidad gerencial para lograr resultados enfrentando enormes dificultades”, escribió ayer Peñalosa en su cuenta de X. Su primer gran cargo nacional llegó durante el primer gobierno de Álvaro Uribe: fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006, antes de dar el salto a la Cancillería, cargo que ocupó entre agosto de 2006 y febrero de 2007.

Los momentos duros

María Consuelo Araújo Castro nació (1971) en una de las familias de tradición en Valledupar. Su tía Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘la cacica’, fundó con Alfonso López Michelsen y Rafael Escalona, el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Como ministra de Cultura en el gobierno de Pastrana fue secuestrada y asesinada por las Farc (2001). ‘Conchi’ renunció a la Cancillería porque su hermano, Álvaro Araújo Castro, fue detenido dentro del proceso que seguía la Corte Suprema conocido como “parapolítica”. Nunca fue señalado de pertenecer a los paramilitares, sino de beneficiarse electoralmente del control territorial que ejercían. La prueba reina fue el patrón de votación atípicamente alto y concentrado en municipios bajo dominio del Bloque Norte. El exsenador sostuvo hasta el final que jamás tuvo trato directo ni acuerdo alguno con los paramilitares, y no existe en el expediente prueba documental o comunicación suya que lo vincule personalmente con ‘Jorge 40’. Otro de los hermanos de la nueva embajadora es Sergio Araújo Castro, quien hizo parte del círculo clave de la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Le puede interesar: Gobierno Trump anunció nueva ayuda por US$11 millones para Colombia tras el terremoto

Una embajadora versátil

La versatilidad de María Consuelo Araújo le ha permitido ser panelista en Mañanas Blu, donde estuvo poco más de cinco años; y en este momento presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, cargo que asumió a principios de este año. El anuncio no es un hecho aislado. Llega en un momento en que la administración De La Espriella ha buscado estrechar la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, frente al crecimiento de organizaciones criminales y economías ilegales en distintas regiones del país. El propio mandatario, al confirmar la designación, subrayó que se siente honrado de contar con la experiencia y la trayectoria de Araújo “para servir a Colombia desde nuestra embajada más importante”.

El contexto: terremoto y ayuda estadounidense

La llegada de Araújo a Washington coincide con una coyuntura particular para la relación bilateral: el gobierno estadounidense aumentó recientemente su ayuda económica para Colombia en medio de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto en Chocó. De la Espriella confirmó además una conversación con Trump en la que el presidente estadounidense expresó condolencias por las víctimas del sismo.

Lo que viene

Con el beneplácito ya en mano, el paso siguiente es el trámite formal de posesión, que podría ser más rápido de lo que se acostumbra. Entre sus principales tareas estará fortalecer la relación bilateral y representar los intereses de Colombia en Washington en una etapa marcada por cambios importantes en la política exterior del país —una agenda que combinará seguridad, cooperación antinarcóticos y, previsiblemente, la gestión de la ayuda internacional pos-terremoto–. Bloque de preguntas frecuentes