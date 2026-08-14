Gobierno Trump anunció nueva ayuda por US$11 millones para Colombia tras el terremoto

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, anunció este viernes 14 de agosto un nuevo paquete de 11 millones de dólares en asistencia humanitaria para Colombia tras el terremoto registrado de magnitud 7.4 del pasado lunes.
Le puede interesar: Hallaron sin vida a Juan Felipe Giraldo bajo los escombros de un hotel en Pereira: se iba a casar este domingo y deja a un hijo
Con esta adición, el apoyo total enviado por la administración estadounidense asciende a 26.5 millones de dólares. Un despliegue logístico que incluye desde aviones militares con suministros hasta tecnología de punta para conectar zonas de desastre.