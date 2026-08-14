Gobierno Trump anunció nueva ayuda por US$11 millones para Colombia tras el terremoto

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, anunció este viernes 14 de agosto un nuevo paquete de 11 millones de dólares en asistencia humanitaria para Colombia tras el terremoto registrado de magnitud 7.4 del pasado lunes. Le puede interesar: Hallaron sin vida a Juan Felipe Giraldo bajo los escombros de un hotel en Pereira: se iba a casar este domingo y deja a un hijo Con esta adición, el apoyo total enviado por la administración estadounidense asciende a 26.5 millones de dólares. Un despliegue logístico que incluye desde aviones militares con suministros hasta tecnología de punta para conectar zonas de desastre.

Algunos de los destrozos por el terremoto de magnitud 7.4 en diferentes partes del país. FOTO: AFP

Logística militar y evaluación en terreno

El traslado de los insumos requerirá capacidad operativa de escala militar para garantizar una respuesta rápida en las zonas impactadas en el territorio colombiano. “El Departamento también está aprovechando el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) del Departamento de Guerra de los Estados Unidos para transportar suministros de socorro desde el almacén de preposicionamiento del Departamento de Estado en Miami hasta Colombia. El Departamento de Estado continúa coordinando con el presidente colombiano Abelardo De la Espriella y el gobierno colombiano para evaluar y responder a las necesidades derivadas del terremoto”, se lee en el escrito.

La asistencia estadounidense abarca atención alimentaria, sanitaria, protección y refugio, junto con evaluaciones estructurales posteriores al sismo. Para esta ejecución se utilizarán socios como Catholic Relief Services (CRS), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Miyamoto International, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y World Vision. Adicionalmente, Washington proporcionó $200 millones al Fondo Mancomunado para Colombia, recurso que OCHA podrá destinar tanto a la emergencia actual como a necesidades humanitarias preexistentes.

Vuelos con insumos y conectividad Starlink: rescate especializado y atención a connacionales

El primer vuelo programado con ayuda despegó este viernes desde Miami hacia territorio colombiano cargado con materiales de refugio, agua y artículos de higiene. A su arribo, la OIM y el PMA recibirán los cargamentos y supervisarán la distribución final entre los damnificados. “El vuelo de hoy incluirá cientos de kits de Starlink que proporcionarán internet de alta velocidad y confiable a numerosas organizaciones humanitarias y al gobierno colombiano para facilitar sus labores de socorro. La entrega de estos kits se realizará en coordinación con el Departamento de Estado, de conformidad con el memorando de entendimiento sobre coordinación de respuesta ante desastres firmado entre Starlink y el Departamento a principios de este verano”, detalló el escrito.

Con este desembolso, la administración de Donald Trump acumula 26.5 millones de dólares destinados a atender a los damnificados del terremoto. FOTO: AFP

La respuesta en el terreno se reforzó desde mediados de semana con personal altamente entrenado en estructuras colapsadas. El Departamento de Estado confirmó el despliegue de dos equipos de apoyo técnico para búsqueda y rescate urbano (USAR) pertenecientes a los departamentos de bomberos del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Estos especialistas llegaron a Colombia el 12 de agosto para brindar coordinación, comunicaciones y soporte de ingeniería estructural a las operaciones lideradas por las autoridades locales. Finalmente, el gobierno estadounidense informó que mantiene la atención a los ciudadanos de su país afectados por la sismicidad en territorio colombiano. También le puede interesar: Nueva actualización: Van 287 muertos, 3.975 heridos y 378 desaparecidos por el terremoto en Colombia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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