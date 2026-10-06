Esta es la historia del Partido Republicano, que liderará la exsenadora María Fernanda Cabal

Sosteniendo una medalla con una cabeza de águila orientada hacia la derecha, que evoca a la que está en los escudos de las entidades gubernamentales gringas, María Fernanda Cabal celebra que liderará su propio partido. Y no es el único símbolo que recuerda a Estados Unidos. Se llamará Partido Republicano, como el que hoy tiene a Donald Trump en la Presidencia, lo que deja clara la línea ideológica que buscará defender la colectividad de la exsenadora. Pero, ¿de dónde surgió la idea?
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