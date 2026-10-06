Esta es la historia del Partido Republicano, que liderará la exsenadora María Fernanda Cabal

Sosteniendo una medalla con una cabeza de águila orientada hacia la derecha, que evoca a la que está en los escudos de las entidades gubernamentales gringas, María Fernanda Cabal celebra que liderará su propio partido. Y no es el único símbolo que recuerda a Estados Unidos. Se llamará Partido Republicano, como el que hoy tiene a Donald Trump en la Presidencia, lo que deja clara la línea ideológica que buscará defender la colectividad de la exsenadora. Pero, ¿de dónde surgió la idea?

No es un partido nuevo. Viene de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA) del fallecido Rodolfo Hernández, que perdió las elecciones en segunda vuelta contra Gustavo Petro en 2022. En 2022 obtuvo su personería jurídica, reconocida mediante la Resolución 3750 de 2022, y se mantiene vigente, según el registro actual del Consejo Nacional Electoral (CNE). En agosto de 2026, el CNE aprobó el cambio de denominación de la colectividad, que posteriormente quedó inscrito ante el organismo electoral. La nueva identidad busca ubicar al partido de manera explícita en el espectro de la derecha, con énfasis en la libertad, la propiedad privada, el orden constitucional y el desarrollo económico. La colectividad está dirigida por Camilo Andrés Larios, quien ya ejercía como director de la antigua LIGA. En medio de todos esos movimientos, surge el nombre del senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández. Así como Cabal, también pidió la escisión de su colectividad para tener su propio partido, después de que los verdes apoyaran a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial y él se negara a hacerlo. Le puede interesar: “Nace un nuevo camino”: Cabal lanza el Partido Republicano que evoca al de EE. UU. hacia 2027 y 2030

El rol del senador Jota Pe Hernández en la creación de la colectividad

Según contó Hernández a EL COLOMBIANO, él “no invitó a la doctora Cabal a que hiciera parte” del Partido. En cambio, cedió la idea, ya que él no pudo usarla porque la Alianza Verde le negó la escisión y, para mantener su curul en el Senado, deberá quedarse allí, al menos por ahora. “Lo único que hice fue despojarme del nombre y la imagen que tenía lista para mi partido que no pude hacer realidad como consecuencia de no apoyar a Iván Cepeda a la presidencia. El nombre, el logo y los colores yo los tenía listos para mi partido”, afirmó.

El acercamiento con la familia de Rodolfo Hernández

Entonces, el senador buscó a la familia del fallecido ingeniero Hernández. Dijo que no se olvida de que cómo este lo apoyó en su primera elección. “Quería que mi sueño quedara en manos de personas que lo merecieran, por agradecimiento al ingeniero que me apoyó en mi primera elección, confiando en mí cuando yo no era conocido políticamente y porque conocí por parte de ellos el sano interés de renovarse, reinventarse y aunque parezca frase cliché, con el ave fénix resurgir”, aseguró.

Por eso, se reunió con la esposa e hijo del fallecido excandidato presidencial Hernández, así como de su hijo Rodolfo. “En un almuerzo que compartimos con la señora Socorro (Oliveros), su hijo Rodolfo José y el director del partido (LIGA) Camilo Larios, les mostré lo que tenía preparado para mi partido y que ya no podría ser, les manifesté mi intención de permitir que ellos lo usaran y bueno, hoy ya es una realidad”, narró. Con respecto a si pensó unirse al Centro Democrático en algún momento, dadas sus coincidencias en el Congreso, Hernández dijo que “nunca lo pensó” ya que “estaba pensando completamente en mi propio partido”.

La salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático

La llegada de Cabal a la historia del Partido Republicano también tiene que ver con una escisión que no fue. En entrevista con EL COLOMBIANO, la propia Cabal confirmó que el tema resultó después de que el Centro Democrático “no le contestara la escisión”.

Por eso, renunció al uribismo y buscó armar “rancho aparte”. Eso sí, no lo hizo con los otros partidos de derecha que impulsa el presidente Abelardo de la Espriella, Salvación Nacional y Defensores de la Patria. Según dijo, ya no quería jefes y quiere hacer política de frente para las regionales del 2027 y las presidenciales de 2030. “No era posible que yo entrara al Gobierno. Se especuló que podían nombrarme, pero yo decía: ‘Ya no tengo jefes, ¿por qué voy a volver a tener jefe?’. Además, el presidente De la Espriella dijo claramente que no quería ministros que hicieran política, y si yo no hago política, no construyo mi camino”, dijo Cabal.

La mediación de José Félix Lafaurie y el futuro político hacia 2027 y 2030

Según contó a este medio, fue a través de su esposo, el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, que la familia de Rodolfo Hernández la buscó para que liderara el Partido. “José Félix fue el primero en recibir la invitación (de la familia) como una propuesta y proyecto para caminar juntos. Me la transmitió, tuvimos una reunión posterior y de allí se materializó lo que existe hoy”. Le puede interesar: ¿Un chisme rompió su relación? María Fernanda Cabal cuenta qué hubo detrás del supuesto distanciamiento con De la Espriella Y añadió que fue “un ofrecimiento para construir país”, ya que “ninguno de ellos quiere ser candidato, sino preservar un legado y estar en este nuevo rumbo del péndulo que gira hacia la derecha en el mundo”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A partir de ahora, entonces, Cabal liderará el Partido y está por verse qué alcance tendrá para las elecciones regionales de 2027 y si en 2030 ella podrá llegar a la Presidencia de la República, como viene pensando desde hace años. Bloque de preguntas frecuentes