Gerente de Mercado Libre puso la mira en el marketplace de El Hueco: esta es la historia de la negociación

El año pasado, los comerciantes del Centro de Medellín lanzaron su propio marketplace para ofertar sus productos en línea. La noticia fue tan llamativa que llegó a oídos Mercado Libre. Así el gigante del comercio electrónico puso la mira sobre la plataforma de los comerciantes paisas. Todo comenzó con un mensaje de WhatsApp. A comienzos de julio de este año, el equipo de Doménico Barbato, gerente de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, contactó a Dúber Ledesma, director de Somos El Hueco, para pedirle una reunión. Ledesma no sabía todavía que detrás de aquel primer contacto estaba directamente Barbato. La conversación inicial partió de un integrante de su equipo, interesado en conocer más sobre el marketplace de El Hueco, que tuvo su primer lanzamiento en mayo de 2025. Consulte: Mercado Libre invertirá más de 470 millones de dólares en Colombia y contratará 800 nuevos trabajadores La reunión quedó pactada para el 14 de julio. Ledesma citó al equipo en El Hueco, en Medellín. La charla de una hora tuvo lugar en una sala de juntas del centro comercial Megacentro, sobre la carrera 53. Sobre las 2 de la tarde llegaron cerca de 15 personas, lideradas por Barbato. Habían estudiado el proyecto y querían conocer de primera mano cómo había sido construido. Según recuerda Ledesma, el equipo de Mercado Libre le manifestó que consideraba el proyecto interesante e innovador, precisamente por haber conseguido algo que otros marketplaces no habían logrado: ingresar a un sector con las particularidades de El Hueco, comerciantes que no se terminar adaptando a las venta en línea.

Así luce el marketplace de El Hueco.

Durante la reunión apareció una pregunta concreta: qué quería hacer Ledesma con el proyecto. Si pretendía venderlo o si estaba buscando una alianza. La respuesta abrió la negociación. Ledesma indicó que su intención era potenciar el marketplace y, a partir de ahí, comenzaron a explorar una posible alianza. Puede leer: La paradoja de la IA: van cerca de 40.000 despidos en tecnológicas este año, mientras se valorizan en Wall Street un 55%

La idea era llevar El Hueco a Mercado Libre

La propuesta buscaba que El Hueco se convirtiera en proveedor de Mercado Libre y que los empresarios del sector pudieran llevar sus productos a esa plataforma. La necesidad del gigante del comercio en línea estaba relacionada con ampliar la cantidad de proveedores que ingresaban a su plataforma. En ese proceso había un sector al que no habían podido entrar de manera satisfactoria: El Hueco. Entérese: Mercado Libre responde sobre sanción por uso indebido de reconocimiento facial, ¿qué dijo? La alternativa era utilizar el conocimiento y el relacionamiento de Ledesma para facilitar la entrada de los comerciantes. La idea iba más allá de incorporar algunos vendedores, era que El Hueco estuviera en Mercado Libre, absorbiendo dentro de la plataforma una parte importante de la información, los productos y los empresarios que hacen parte de este sector comercial de Medellín. Incluso, según Ledesma, Barbato llegó a plantear la posibilidad de hacer una rueda de prensa para anunciar que “ahora El Hueco de Medellín está en Mercado Libre”.

El negocio no terminó por cerrarse

La negociación avanzó, pero encontró un obstáculo en las condiciones económicas. El principal punto de diferencia fueron las comisiones que cobra Mercado Libre. Ledesma explica que los porcentajes planteados no encajaban con la estructura de precios de El Hueco. El sector se caracteriza por manejar precios muy ajustados, especialmente entre las ventas al por mayor y al detal.

Si a esos productos se les añadían comisiones suficientemente altas para cubrir el funcionamiento de la plataforma, los comerciantes tendrían que incrementar los precios. Y ahí el proyecto perdió sentido. Así, una alianza que había comenzado con el interés de una de las principales plataformas de comercio electrónico de la región terminó sin ejecutarse.

100 ventas diarias

Hoy el marketplace de El Hueco cuenta con aproximadamente 30 empresas vendedoras y alrededor de 40.000 productos disponibles. La plataforma registra, en promedio, 100 ventas diarias. La variedad de precios también es amplia. Los compradores pueden encontrar productos desde $1.000 hasta artículos de $3 millones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Es una amplitud que refleja precisamente la diversidad de mercancías que caracteriza a El Hueco y que fue uno de los elementos que despertó el interés de Mercado Libre. La meta para el próximo año es ampliar considerablemente la operación. El marketplace busca incorporar a 100 empresas con mayor posicionamiento y rotación dentro de El Hueco. Al mismo tiempo, la proyección es llegar a 1.000 ventas diarias. Le puede gustar: Medellín atrae a Mercado Libre y Accenture en Rivana Business Park, centro de inversión empresarial

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué buscaba Mercado Libre en El Hueco de Medellín?