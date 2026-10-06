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¡Imperdibles! Los mejores videos sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección de Argentina

La Asociación de Fútbol de Argentina, su marca patrocinadora Adidas y aficionados del común se han manifestado en el adiós del capitán de la Albiceleste este martes en Buenos Aires.

  • Lionel Messi, emblemático capitán de la Selección de Argentina. FOTO GETTY
    Lionel Messi, emblemático capitán de la Selección de Argentina. FOTO GETTY
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 3 horas
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El astro del fútbol Lionel Messi será homenajeado este martes en el que será su último partido con la Selección de Argentina, a la que renunció recientemente tras perder la final de la Copa del Mundo de Norteamérica frente a España. Tras vestir la casaca albiceleste durante 21 años, jugó 207 partidos y marcó 125 goles —cifras que nadie más alcanzó con el equipo nacional, como lo reseñó la agencia AFP—, la Pulga recibirá los aplausos de más de 85.000 espectadores que asistirán al partido frente al seleccionado africano de Benín.

Lea aquí: El último partido del 10 con Argentina: canal y hora para ver en Colombia la despedida de Messi ante Benin

Esta fecha se ha convertido en algo muy especial para los seguidores de Messi en el mundo, pues muchos lo consideran el mejor futbolista de todos los tiempos. No en vano, en redes sociales se han compartido muchos videos que resaltan la grandeza del zurdo rosarino, de 39 años de edad, quien seguirá su carrera futbolística con el Inter Miami, club con el que tiene contrato hasta 2028.

Aquí, algunas piezas hechas por fanáticos, espacios deportivos y patrocinadores, previas al gran evento que comenzará a las 6:00 p.m. hora colombiana.

Messi contará con la compañía de sus compañeros de Selección, campeones del mundo en Catar 2022. Otro que dirá adiós a la Albiceleste será el segundo capitán, Nicolás Otamendi. Pero sigamos con las piezas de colección de video al ‘10’...

Como reseñó AFP, la fiesta la abrirá un excombatiente de la Guerra de Malvinas, Fabio Santana, convocado para cantar el himno argentino.

“La alegría de mi vida” reza una enorme bandera argentina con la imagen de Messi que seguidores colocaron en la entrada del predio de la AFA donde un puñado de seguidores espera verlo desde el estadio Monumental, en su último partido con la Albiceleste.

Tras el deceso de su papá, Messi sugirió adelantar su retiro definitivo del fútbol, ​​aunque tiene contrato con Inter Miami hasta 2028. Por ahora es solo de la Selección.

La ocasión también ha servido para recordar el camino del crack que dejó una huella imborrable con su selección nacional.

Será una jornada inolvidable, para quienes quieren rendir tributo a un genio del fútbol que mantuvo a Argentina en los primeros lugares del ranking mundial.

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