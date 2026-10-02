María Fernanda Cabal sale del Centro Democrático, ¿va a buscar a De la Espriella?

María Fernanda Cabal anunció oficialmente su retiro del Centro Democrático y le puso la cereza al pastel, atizando aún más una controversia que durante toda la semana sacudió a la derecha colombiana, desde sus sectores más tradicionales hasta los más radicales.
Su salida del partido era casi un secreto a voces. Los desencuentros venían siendo públicos desde hace un año, cuando Cabal no fue elegida como candidata presidencial de esa colectividad.
El anuncio lo hizo durante un en vivo que compartió en sus redes sociales y que tituló “Mi camino sigue”.
“Cierro esta etapa con gratitud por la historia compartida y con mis convicciones intactas. Mi compromiso con Colombia continúa”, dijo en un mensaje que compartió en su cuenta de X. La excongresista ya había pedido su escisión del Centro Democrático el pasado 4 de agosto.
“Buscaba una salida institucional respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto”, confirmó la exsenadora. No obstante, aseguró que la respuesta nunca llegó.
Es importante resaltar que fue enfática en algo: su reconocimiento y admiración hacia el expresidente Uribe. Dijo que eso “permanece incólume”. Por su parte, el exmandatario le envió un corto mensaje de despedida que también compartió en su cuenta de X. “Por la doctora María Fernanda Cabal, siempre respeto”, escribió.
Es cierto que Cabal siempre fue una de las voces más críticas dentro del Centro Democrático. Cuestionó los mecanismos con los que el partido eligió a sus candidatos presidenciales en 2018, 2022 y 2026, y sus reparos no se limitaron a sus copartidarios.
También lanzó críticas contra el expresidente Álvaro Uribe —de quien ha dicho que “no es de derecha”— y contra el también expresidente Iván Duque, a quien incluso llamó “remamerto” y “gordo marica” en su momento.