Pizarro responde por las 85 menciones de su nombre en fallo que sancionó a Iván Name

El nombre de la exsenadora María José Pizarro aparece 85 veces en las 129 páginas de la sentencia con la que el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del expresidente del Senado Iván Name. Las menciones están relacionadas con las sesiones plenarias en las que Pizarro, como primera vicepresidenta de la corporación, terminó asumiendo la conducción del Senado ante las ausencias de Name.

El fallo encontró que Name se apartó de la presidencia en 14 de las 16 sesiones de la discusión de la reforma pensional. El Consejo de Estado determinó que no encontró una justificación constitucional, legal, una situación de vacancia o una imposibilidad material que explicara esas ausencias.

Según las pruebas, Name permitió que Pizarro presidiera buena parte de esas jornadas, entre esas la declaración del exdirector de la UNGRD Olmedo López, quien afirmó que el entonces presidente del Senado le cedía el asiento a Pizarro para facilitar el manejo de las plenarias.

Puede leer: “El jefe confía en ti”: los chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández que salpicarían a Petro

Para decretar la muerte política, el Consejo de Estado confirmó que Name recibió $3.000 millones provenientes de contratos de la UNGRD. La investigación analizó el funcionamiento de la mesa directiva durante el trámite de la reforma pensional y el papel que asumió Pizarro en esas sesiones.

Luego de que se conociera que su nombre aparecía mencionado en esa decisión, Pizarro aseguró que no dejará que se le vincule al caso ‘impunemente’.