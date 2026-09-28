¿Cómo reaccionaría si se encuentra a su actor favorito en un corredor? Esto le pasó a mujer con Tom Cruise

Tom Cruise protagonizó un curioso encuentro durante la gira promocional de su nueva película, Digger luego de detenerse para preguntarle a una mujer si se encontraba bien. El momento fue registrado en video y comenzó a circular en redes sociales.

Según informó TMZ, Cruise y parte de su equipo se desplazaban por un corredor cuando el actor vio a una mujer agachada en una sala de descanso, de espaldas a la puerta. Al pensar que podía estar viviendo una situación de angustia, decidió detenerse y entrar al lugar para preguntarle si necesitaba ayuda.

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