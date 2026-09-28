¿Podrán las cooperativas competir con bancos y fintech? Así va la carrera por nuevos clientes

El sector cooperativo del país enfrenta su transformación de manera paralela con la expansión de las finanzas abiertas, el avance tecnológico de la banca tradicional y el crecimiento de las fintech, todo esto está obligando a las cooperativas a acelerar su modernización.
Ese fue uno de los principales mensajes del 7° Encuentro de Líderes del Sector Cooperativo, realizado el pasado 22 de septiembre, en el que representantes del Estado, la academia y las organizaciones cooperativas coincidieron en la necesidad de abordar este proceso de manera articulada.
Por eso, Rosa Granja Rodríguez, directora ejecutiva de Confecoop Antioquia, habló de los principales desafíos del sector, “la transformación digital no es sólo superar barreras tecnológicas sino también mentales”.
Para Granja, ñas cooperativas también tendrán que adaptar su cultura y su manera de entender el nuevo escenario de las finanzas abiertas, pero sin perder las características que las diferencian. “La identidad nos va a mantener vivos, pero hay que reinventarnos desde la identidad”, señaló.
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