Más de 90 víctimas en solo tres meses: masacres en Colombia crecieron un 32%, según MinDefensa

No son solo cifras: detrás de cada número hay una persona, un nombre y un dolor colectivo. La primera masacre del año ocurrió el 3 de enero de 2026. En Santander de Quilichao, Cauca, donde fueron asesinadas tres mujeres. La primera víctima fue Irma Yulie Erazo Reina, la administradora de un local comercial del municipio.
Allí, mientras trabajaba, fue atacada por hombres armados. Horas después, en su velorio, otro grupo de hombres armados asesinaron a Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53 años; ambas allegadas a la primera víctima. Tres días de enero, tres víctimas.
La situación no corresponde a un hecho aislado. El panorama de seguridad en Colombia muestra señales de deterioro en 2026, con un aumento significativo en los casos de homicidios colectivo de acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Defensa.