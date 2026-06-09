Video de Keiko Fujimori pidiéndole a Petro “no meter su nariz roja en el Perú” no es nuevo; es de 2023

El presidente Gustavo Petro compartió un video de 2023 de la derechista Keiko Fujimori, quien había hecho una serie de declaraciones contra el mandatario colombiano y le había pedido que no se entrometiera en los asuntos democráticos de Perú.
Petro había compartido los resultados preliminares de la contienda electoral, según los cuales Sánchez aventajaba a Fujimori con el 50,03 % de los votos frente al 49,9 % de su rival.
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Esto lo hizo por medio de un trino en su cuenta de X en donde escribió: “Así se defiende el pueblo del Perú, a sí mismo, trabajador y humilde (sic)”. “El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori”, también dijo este lunes en X.
En consecuencia, publicó el material audiovisual y expresó: “Sra Fujimori, ud intervino en politica en Colombia con su internacional fascista y usted misma. Si ud pierde las elecciones en el Perú, no es por el color de mi piel. Si pierde es por su padre que fué un criminal de lesa humanidad (sic)”.