En apenas seis días de 2026 ya se registraron tres masacres en Colombia

Colombia inició 2026 con una alarmante escalada de violencia. En solo seis días, el país ya registra tres masacres en distintos puntos del territorio nacional, hechos que Dejan al menos diez personas asesinadas, según las cifras de Indepaz. El primer caso ocurrió el 3 de enero en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.Allí fue asesinada en un primer hecho Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba un establecimiento comercial, hasta donde llegaron hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Horas después, Durante el velorio de la primera víctima, hombres armados atacaron a varios asistentes y persiguieron a dos de ellos, asesinando a Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y a Reina Nancy Stella, de 53 años. Por la continuidad y conexión entre los hechos, las autoridades clasificaron este ataque como la primera masacre registrada en Colombia en 2026.

En esta zona tienen presencia el Frente Jaime Martínez, el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas y bandas de carácter local. La segunda masacre se registró el 6 de enero en San José de Cúcuta, Norte de Santander. En una trocha que comunica el sector de Cormoranes con el Anillo Vial Occidental, hombres armados que se movilizaban en motocicleta dispararon de manera indiscriminada contra tres hombres que se encontraban en el lugar, causándoles la muerte de forma inmediata. Hasta el momento, la identidad de las víctimas no ha sido establecida. En este municipio, la Defensoría del Pueblo también había la Alerta Temprana 027/24, que señala acciones violentas orientadas a imponer control mediante amenazas, homicidios selectivos y prácticas de “limpieza social”, además de riesgos de reclutamiento de menores, extorsión y restricciones a la movilidad.

En Cúcuta operan estructuras como el autodenominado EGC o Clan del Golfo, el ELN, el Frente 33 del Bloque Magdalena Medio, Los Rastrojos, Los Pelusos y bandas locales. La La tercera masacre ocurrió también el 6 de enero en los límites entre los municipios de Amalfi y Remedios, en el nordeste de Antioquia. Según la información conocida, desde el pasado 4 de enero varias personas fueron retenidas en esta zona, al parecer porel Clan del Golfo,específicamente por la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, y trasladadas a distintos lugares de la región. Posteriormente, fueron hallados los cuerpos de cuatro personasen diferentes municipios.Tres de ellas pertenecen a la misma familia: en Remedios, corregimiento Santa Isabel, fue encontrado Yefer Arley Madrigal Castañeda; en Vegachí, corregimiento El Tigre, Juan Carlos Madrigal Ruiz; y otra persona aún sin identificar; Mientras que en Amalfi, vereda Montebello, fue hallado el cuerpo de Jorge Andrés Madrigal Ruiz.