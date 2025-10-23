Mataron a joven cantante que había llegado “sin permiso” a territorio controlado por ilegales en Cauca: “Los que mandan son ellos”

Las autoridades investigan el asesinato de un joven que habría ingresado “sin permiso” a una zona controlada por grupos armados ilegales, en el sector de San Francisco, zona rural del municipio de Buenos Aires, al norte del Cauca.

La víctima fue identificada como Johan Sebastián Anacona Daza, de 30 años, cuyo cadáver fue hallado este martes en una de las vías de acceso a esa zona del país. De acuerdo con el reporte de algunos líderes sociales, el joven había ingresado inicialmente a la morgue como “NN” (persona de identidad desconocida); sin embargo, horas después fue identificado gracias a un tatuaje en el brazo, lo que permitió establecer que era oriundo del municipio de Bolívar y se dedicaba a la construcción.

Uno de los líderes comunitarios comentó al diario El País que es necesario informar o identificarse ante la Junta de Acción Comunal antes de ingresar a la zona rural o a cualquier lugar donde hay presencia de grupos guerrilleros, como las disidencias de las Farc.

“Toca pedir permiso para ingresar al territorio, eso es una realidad que hay tener bien clara, de ahí que hay solicitarle el favor a un familiar que viva acá que le dé la recomendación o identificarse ante con la Junta de Acción Comunal, dejar bien claro a qué viene hacer a la zona, porque los que mandan son ellos, los muchachos de la montaña, y claro, lo más seguro es que el muchacho no cumplió esas reglas, no supo explicar a qué venía y mire el trágico final”, explicó.

La noticia llegó hasta la comunidad del municipio de Bolívar, cuyos habitantes afirmaron que Sebastián era un muchacho muy humilde y ayudaba a su padre en este oficio, ya que el hombre era un adulto mayor y no podía continuar trabajando. También confirmaron que el joven era un cantante reconocido en la localidad, pues había aprendido a cantar en los karaokes organizados durante las festividades populares.

La noticia de su muerte ha generado conmoción y zozobra en el departamento, debido a los altos niveles de violencia causada por grupos armados ilegales, en los que la población civil resulta ser la más expuesta.

