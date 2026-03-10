Alerta del IDEAM: lluvias seguirán y estas son las regiones más afectadas

Este 10 de marzo de 2026, el país amanece bajo un complejo panorama meteorológico que combina precipitaciones extremas en el sur y amenazas geológicas en el centro. Según el Boletín No. 205 del IDEAM, la Alerta Roja se ha activado como una medida de máxima urgencia, definida oficialmente como aquella que, “advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población”.
El foco de atención se centra en las cuencas de los ríos Carare y Opón, en Santander y Boyacá, donde el riesgo de desbordamiento es altamente probable. Sin embargo, la preocupación se extiende al corredor del río Sogamoso. El informe técnico es enfático al recomendar vigilancia extrema en sectores como Puerto Wilches y Barrancabermeja, debido al “tránsito de onda por descarga controlada del embalse de Topocoro”.
En la región antioqueña, el río Medellín y sus principales quebradas en el Valle de Aburrá también están bajo la lupa. El IDEAM sugiere : “mantener especial atención sobre el río Medellín y sus principales afluentes, entre ellos las quebradas Alta Vista, La Bermejala, Cafetal, Chuscala, Doña María... y La Iguaná”, afectando directamente a municipios como Medellín, Bello, Itagüí y Sabaneta.