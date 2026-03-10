x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Santiago Buitrago ya roza el top-10 en la Tirreno-Adriático, que domina Isaac del Toro

Buitrago es uno de los ciclistas colombianos con mayor nivel en el este inicio de temporada. En la carrera italiana está cerca de los lugares de honor.

  • Santiago Buitrago evidencia fortaleza en la Tirreno-Adriático. El Giro de Italia es uno de sus objetivos este año. FOTO X-@BHRVictorious
    Santiago Buitrago evidencia fortaleza en la Tirreno-Adriático. El Giro de Italia es uno de sus objetivos este año. FOTO X-@BHRVictorious
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) cumplió una grata actuación este martes en la exigente segunda etapa de la Tirreno-Adriático, en la que en un vibrante final el mexicano Isaac del Toro (UAE) asumió el liderato luego de un gran mano a mano con la estrella neerlandesa Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), quien cruzó la meta primero al término de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano.

En un tramo de cinco kilómetros de “sterrato” (caminos de tierra) camino al sitio de llegada, Van der Poel se impuso al esprint a sus dos compañeros de fuga, Del Toro, y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), tercero.

Buitrago, por su parte, cruzó en la posición 14, a 17 segundos del vencedor, por lo que el bogotano, de 26 años y quien viene de conquistar el Trofeo de Laugueglia, escaló 14 puestos y ahora es 11° en la general, a 37 segundos del prodigio mexicano Del Toro, de 22 años de edad.

Van der Poel logró su segunda victoria del año tras su éxito a finales de febrero en el Circuit Het Nieuwsblad, la 58ª de su trayectoria y la primera en la Carrera de los dos Mares desde hace cinco años.

Lea: Ciclista colombiano Santiago Buitrago ganó el Trofeo Laigueglia, en Italia, tras un ataque en solitario

El neerlandés, que arrasó en la temporada de ciclocrós —invicto en 13 carreras—, respondió a un ataque del francés Julian Alaphilippe en el sector de camino de tierra, bastante resbaladizo por la lluvia.

Luego se marchó en solitario antes de ser alcanzado por Del Toro y Pellizzari, a quienes superó con apuros en las callejuelas del centro histórico de San Gimignano.

“Fue muy duro, muy intenso en la subida final con la lluvia que había caído 30 minutos antes de nuestro paso. Sabía que había tramos técnicos, intenté endurecer la carrera lo máximo posible”, explicó.

“El final fue complicado porque estaba muy resbaladizo, era difícil ponerse de pie sobre los pedales”, subrayó el neerlandés, que eligió las carreteras italianas para preparar la Milán-San Remo (21 de marzo), que ganó el año pasado.

Gracias a su segundo puesto, Del Toro se hizo con el maillot azul de líder que vestía el italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), vencedor la víspera por cuarta vez de la contrarreloj inaugural.

Aventaja en tres segundos a Pellizzari y en 13 al estadounidense Magnus Sheffield.

Entre tanto, Nairo Quintana (Movistar), único colombiano ganador de esta competencia en 2015 y 2017, es 62°, a 2.37; Brandon Rivera (Ineos), 129°, a 6.17; y Fernando Gaviria (Caja Rural), 151°, a 9.40.

Este miércoles se recorrerán 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’ Marsi, recorrido montañoso.

Dani Martínez, top-10 en la París-Niza

El cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Bora) es el mejor colombiano transcurridas tres etapas en la París-Niza.

Este martes, el Ineos Grenadiers ganó la contrarreloj por equipos con un tiempo de 26.40 minutos luego de 23.5 km entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire. En la segunda plaza, y a dos segundos, acabó el Lidl – Trek, quien tiene ahora al español Juan Ayuso como líder de la carrera francesa. El Bora de Martínez se ubicó quinto, a 20 segundos. Daniel Felipe es décimo, a 22 segundos de Ayuso.

Siga leyendo: Dani Martínez, el “loco” que volvió a poner a Colombia en el podio del Giro

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida