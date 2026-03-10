Abatido alias Ramiro, cabecilla de las disidencias en Antioquia, tras bombardeo del Ejército: ¿quién era?

Un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en la zona rural de Ituango dejó un saldo de siete presuntos integrantes de las disidencias de las Farc muertos, entre ellos alias Ramiro, señalado como el principal líder del Frente 18 en la subregión del Norte antioqueño. El reporte fue entregado por el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, quien agregó que las tropas capturaron a una mujer herida durante el desarrollo de la operación y que al parecer sería la hermana del cabecilla. Le puede interesar: Capturaron al segundo hermano del terrorista “Iván Mordisco” en menos de 72 horas “En desarrollo de una operación de interdicción aérea y asalto aéreo adelantada por las Fuerzas Militares y la Fuerza Aérea en zona rural del municipio de Ituango, se logró un contundente resultado operacional contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción Mordisco”, informó el alto oficial.

“Durante el desarrollo de las operaciones militares, fueron neutralizados siete integrantes de esta estructura criminal, entre ellos alias Ramiro, principal cabecilla de esta organización criminal en la región. Así mismo, una mujer, quien sería hermana de alias Ramiro, fue capturada y resultó herida, recibiendo de manera inmediata atención médica, en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”, agregó. El líder abatido llevaba más de dos décadas en la ilegalidad y comandaba una facción alineada con alias Iván Mordisco. Su accionar delictivo se concentraba principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia, zonas donde su grupo mantiene disputas territoriales. Lea además: Así son los drones de las disidencias en Antioquia: los traen de China y pueden cargar hasta 25 kilos El general López Barreto recordó que la justicia colombiana buscaba a este cabecilla mediante órdenes de captura por múltiples delitos, incluyendo el desplazamiento forzado de 38 campesinos en la vereda El Cedral de Ituango. Los expedientes también lo vinculan con la muerte de seis soldados profesionales tras un ataque en la vereda La Coposa del municipio de Valdivia, así como de ordenar una serie de ataques recientes con drones en contra de una gasolinera en la zona urbana de Ituango. “Alias Ramiro era el principal cabecilla del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción Mordisco, con injerencia criminal principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia, Antioquia. Este individuo, que tenía más de 22 años en la estructura criminal, contaba con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas”, añadió el comandante de las Fuerzas Militares.

Ramiro ya se había escapado más de dos veces de la Fuerza Pública