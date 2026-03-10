x

Abatido alias Ramiro, cabecilla de las disidencias en Antioquia, tras bombardeo del Ejército: ¿quién era?

Ramiro era señalado de ser el cabecilla detrás de las disidencias del Frente 18 de las Farc. Este es su perfil y los detalles del operativo en el que cayó.

  Alias Ramiro ya había sido bombardeado por el ejército hace seis años. FOTO: Cortesía
    Alias Ramiro ya había sido bombardeado por el ejército hace seis años. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
Un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en la zona rural de Ituango dejó un saldo de siete presuntos integrantes de las disidencias de las Farc muertos, entre ellos alias Ramiro, señalado como el principal líder del Frente 18 en la subregión del Norte antioqueño.

El reporte fue entregado por el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, quien agregó que las tropas capturaron a una mujer herida durante el desarrollo de la operación y que al parecer sería la hermana del cabecilla.

“En desarrollo de una operación de interdicción aérea y asalto aéreo adelantada por las Fuerzas Militares y la Fuerza Aérea en zona rural del municipio de Ituango, se logró un contundente resultado operacional contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción Mordisco”, informó el alto oficial.

“Durante el desarrollo de las operaciones militares, fueron neutralizados siete integrantes de esta estructura criminal, entre ellos alias Ramiro, principal cabecilla de esta organización criminal en la región. Así mismo, una mujer, quien sería hermana de alias Ramiro, fue capturada y resultó herida, recibiendo de manera inmediata atención médica, en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”, agregó.

El líder abatido llevaba más de dos décadas en la ilegalidad y comandaba una facción alineada con alias Iván Mordisco. Su accionar delictivo se concentraba principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia, zonas donde su grupo mantiene disputas territoriales.

El general López Barreto recordó que la justicia colombiana buscaba a este cabecilla mediante órdenes de captura por múltiples delitos, incluyendo el desplazamiento forzado de 38 campesinos en la vereda El Cedral de Ituango.

Los expedientes también lo vinculan con la muerte de seis soldados profesionales tras un ataque en la vereda La Coposa del municipio de Valdivia, así como de ordenar una serie de ataques recientes con drones en contra de una gasolinera en la zona urbana de Ituango.

“Alias Ramiro era el principal cabecilla del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción Mordisco, con injerencia criminal principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia, Antioquia. Este individuo, que tenía más de 22 años en la estructura criminal, contaba con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas”, añadió el comandante de las Fuerzas Militares.

Ramiro ya se había escapado más de dos veces de la Fuerza Pública

Antes de ser abatido este martes, las autoridades ya habían estado cerca de dar de baja a alias Ramiro, identificado como Erlinson Chavarría Escobar.

En nombre de 2020, en la vereda La Barranca de Ituango, el campamento del cabecilla también había sido bombardeado en un operativo en el que participaron la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Pese a que en la acción murieron otros integrantes de esa estructura, identificados como alias Sandy, Alberto Mico, Camaleón y Camilo, alias Ramiro logró escabullirse.

Según trascendió entonces, los uniformados solo lograron hallar una prótesis que empleaba el cabecilla, característica por tener imágenes del Che Guevara y la Virgen de Guadalupe.

El incidente de la prótesis se repitió en diciembre de 2025, cuando las Fuerzas Especiales del Ejército asaltaron por sorpresa uno de los campamentos de las disidencias de las Farc, en la vereda San Luis de Ituango, pero el cabecilla también huyó dejando atrás su prótesis.

Según información de inteligencia, Ramiro había perdido su pierna cuando por error pisó un campo minado en 2012, que sus propios compañeros habían puesto.

Aunque el guerrillero, quien se presume había ingresado a las Farc desde 1999, estuvo concentrado en el espacio territorial de Santa Lucía durante los Diálogos de Paz, en 2017 regresó a las armas y lideró una de las facciones disidentes que se mantienen activas en Antioquia.

Ramiro había sido también uno de los 13 disidentes detenidos por el Ejército en la polémica caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección, en la que también iba alias Calarcá.

Si bien en dicha caravana los líderes de las disidencias llevaban dinero en efectivo, armas y hasta oro, la mayor parte quedaron en libertad luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, señalara que no tenían órdenes de captura en su contra por ser gestores de paz reconocidos por el Gobierno Nacional.

