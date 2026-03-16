Mataron a dos policías junto a un peaje de Cundinamarca; hay una adolescente entre los detenidos

Cuatro sospechosos fueron capturados en una vía del departamento de Cundinamarca, luego del asesinato de dos miembros de la Policía que prestaban servicio de vigilancia en un peaje.
El crimen fue reportado en la mañana de este lunes, en el peaje San Lorenzo, localizado en el municipio de Guataquí, donde perdieron la vida la subintendente Diana Carolina García Rubio, de 36 años, y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, de 42, adscritos a la Policía de Tránsito y Transporte.
La información preliminar de las autoridades sugiere que las víctimas le hicieron un pare a un campero Mitsubishi, cuyos ocupantes abrieron fuego contra ellas.