Mataron a dos policías junto a un peaje de Cundinamarca; hay una adolescente entre los detenidos

Cuatro sospechosos fueron capturados en una vía del departamento de Cundinamarca, luego del asesinato de dos miembros de la Policía que prestaban servicio de vigilancia en un peaje. El crimen fue reportado en la mañana de este lunes, en el peaje San Lorenzo, localizado en el municipio de Guataquí, donde perdieron la vida la subintendente Diana Carolina García Rubio, de 36 años, y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, de 42, adscritos a la Policía de Tránsito y Transporte. La información preliminar de las autoridades sugiere que las víctimas le hicieron un pare a un campero Mitsubishi, cuyos ocupantes abrieron fuego contra ellas.

“Fueron vilmente atacados mientras cumplían con honor su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos. Dos vidas entregadas al servicio de la patria, dos familias que hoy lloran una pérdida irreparable y una Institución que siente en lo más profundo la partida de quienes vistieron el uniforme con valentía, compromiso y amor por Colombia”, expresó el director de la Policía, general William Rincón. En la reacción de las patrullas fueron detenidos tres hombres y una adolescente, al parecer responsables de la fatal agresión, “quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, acotó el oficial. Sobre el hecho también se pronunció la Procuraduría en su cuenta de X. “La @PGN_COL rechaza el asesinato de la subintendente Diana Carolina García Rubio y del patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, ocurridos en Guataquí, Cundinamarca, mientras cumplían labores de protección a la ciudadanía. Expresamos solidaridad con sus familias y solicitamos celeridad en las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho”.