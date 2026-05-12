“Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales”: crece rechazo a declaraciones de Abelardo de la Espriella

Las diferentes candidaturas presidenciales han reaccionado a los episodios polémicos que tuvo Abelardo de la Espriella en diferentes medios de comunicación.
El candidato habló de tener “mano dura” con manifestantes durante jornadas de protesta, descalificó a la periodista María Lucía Fernández (Noticias Caracol) haciendo referencia a que era una ignorante y, en medio de una charla, decidió sacar su celular para mostrar una fotografía suya tomada en un evento de campaña.
Según él mismo, esa imagen le había ayudado a conquistar “unos votos bien bacanos del electorado femenino”. Lo que quería mostrar era el tamaño de su miembro sexual.