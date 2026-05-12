“Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales”: crece rechazo a declaraciones de Abelardo de la Espriella

Las diferentes candidaturas presidenciales han reaccionado a los episodios polémicos que tuvo Abelardo de la Espriella en diferentes medios de comunicación. El candidato habló de tener “mano dura” con manifestantes durante jornadas de protesta, descalificó a la periodista María Lucía Fernández (Noticias Caracol) haciendo referencia a que era una ignorante y, en medio de una charla, decidió sacar su celular para mostrar una fotografía suya tomada en un evento de campaña. Según él mismo, esa imagen le había ayudado a conquistar “unos votos bien bacanos del electorado femenino”. Lo que quería mostrar era el tamaño de su miembro sexual.

La candidata presidencial Paloma Valencia salió en defensa de las periodistas, pero no lo mencionó directamente a él: “Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio”.

Y agregó: “Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse. La libertad de prensa exige también respeto por la dignidad de quienes preguntan”.

Del Centro Democrático también se pronunció el senador electo Andrés Forero, una de las figuras más visibles del partido, ya que fue quien encabezó la lista al Senado el pasado 8 de marzo: “Cuando tu rival cometa errores, no lo interrumpas”, escribió el actual representante a la Cámara. Lea también: Fajardo busca “voto útil” y dice que “la victoria de Abelardo de la Espriella no es improbable” Con “Malú” Fernández, puntualmente, se solidarizó la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien se pronunció en una publicación acompañada por un video que muestra una parte de la entrevista que el canal Caracol le hizo al candidato: “El ignorante y arrogante es usted, defensor de la mafia. Acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro. Malú, la ciudadanía, y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie”, dijo la exalcaldesa de Bogotá.

Del centro también habló Sergio Fajardo, quien esta semana ha cambiado de narrativa para decir, no que es el candidato capaz de derrotar a Iván Cepeda, sino a Abelardo de la Espriella. El abogado cordobés ha sido una línea roja de Fajardo desde que empezó su campaña.

“¿Puede un machista y misógino ser Presidente de Colombia? Sí, puede, lamentablemente. ¿Nos conviene? Absolutamente no. En nuestras manos está parar a los personajes peligrosos. Los tic autoritarios de Abelardo, sus fantochadas y sus complicidades con la corrupción son una grave amenaza para Colombia”, escribió.