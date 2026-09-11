Mauricio Gaona debuta ante la ONU y fija posición sobre Irán: “Sin reglas no hay seguridad”

“El mecanismo snap es un mecanismo operativo”, afirmó Gaona. Y agregó que, “si el mecanismo snap llega a su objetivo de resolver el conflicto entre las partes, no requiere el acuerdo que lo estableció, mucho menos una sanción del Consejo de Seguridad”.

En el centro de su intervención estuvo el denominado mecanismo snapback , un instrumento previsto en las resoluciones de la ONU q ue permite reactivar sanciones internacionales en caso de incumplimientos relacionados con el programa nuclear iraní.

Al agradecer la bienvenida de los demás miembros del Consejo, el diplomático colombiano señaló que el país quería “llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre la ineluctabilidad del tema” que tenían ante sí.

Gaona, designado por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, presentó recientemente sus credenciales ante el órgano, del cual Colombia forma parte como miembro no permanente hasta 2027.

El embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, realizó hoy su primera intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, escenario en el que fijó la posición del país frente a uno de los debates más sensibles de la agenda internacional: el futuro del régimen de no proliferación nuclear y los mecanismos de verificación sobre Irán.

Con esa posición, Colombia se alineó con la interpretación defendida por varios países occidentales, según la cual el mecanismo de reimposición automática de sanciones sigue siendo válido y conserva efectos jurídicos.

Para el embajador colombiano, aceptar esa tesis tendría implicaciones que van más allá del caso iraní. “Esta interpretación pone en peligro la capacidad del Consejo de Seguridad para cumplir sus objetivos. Más que eso, amenaza la estabilidad del sistema legal internacional”, advirtió ante los demás miembros del órgano.

La intervención también incluyó una defensa explícita del régimen internacional de no proliferación nuclear. Gaona respaldó el restablecimiento del Comité 1737 y de su panel de expertos, mecanismos creados por Naciones Unidas para vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas a Irán a partir de 2006.

El mensaje cobra relevancia en un momento de renovadas tensiones sobre el programa nuclear iraní.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) volvió a llevar el expediente al Consejo de Seguridad por primera vez en dos décadas, mientras varios países occidentales han expresado preocupación por los niveles de enriquecimiento de uranio alcanzados por Teherán. El gobierno iraní, por su parte, rechaza las acusaciones y denuncia un “doble rasero” por parte de la comunidad internacional.

En el cierre de su intervención, Gaona apeló a principios fundamentales del derecho internacional para defender la necesidad de preservar los mecanismos multilaterales de control.

Citó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y recordó que “el principio de la buena fe en la ejecución de contratos” debe servir como criterio para interpretar y aplicar las obligaciones internacionales.

“El derecho internacional no es un derecho que se basa en la interpretación de los hechos recurrentes, sino en el respeto de los principios que lo preceden y sostienen”, concluyó.

Más allá de la discusión del día, justamente esta intervención se enmarca dentro de uno de los primeros posicionamientos de alto perfil del gobierno de Abelardo De La Espriella en materia de política exterior.

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