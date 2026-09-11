De la Espriella retira videos caminando entre cadáveres tras fallo judicial

El gobierno de Colombia retiró de algunas redes sociales los videos que muestran al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres de presuntos criminales abatidos por la fuerza pública, tras un fallo judicial.
Una jueza ordenó ocultar temporalmente los videos de cadáveres en bolsas blancas publicados el 2 y 4 de septiembre, de la cuenta de Presidencia (@infopresidencia) en Instagram y de todas las redes del grupo Meta. La medida estará vigente hasta que la jueza emita una sentencia sobre si el contenido es violento y debe ser retirado permanentemente o no.
En contexto: Juez ordena a Presidencia retirar videos de De la Espriella caminando entre cadáveres tras bombardeos