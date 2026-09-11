¿Quién es Gustavo Pineda, técnico campeón con Independiente del Valle femenino en la Superliga en Ecuador

Los técnicos colombianos siguen haciendo historia en el fútbol de sudamericana, esta vez, el caleño Gustavo Pineda celebró con Independiente del Valle, en la Liga femenina de Ecuador.
Pineda, quien en Colombia pasó por el América de Cali, se convirtió en campeón de la Superliga Femenina Ecuabet 2026 y que hizo historia al convertirse en el primer tricampeón de la Superliga Femenina de Ecuador, tras conquistar los títulos de 2024, 2025 y 2026.
Las Dragonas, como son conocidas las jugadoras del IDV en Ecuador, ahora se concentrarán en prepararse para lo que será la Copa Libertadores, que se disputará en Quito, y en la que la misión es buscar otro título más este año.