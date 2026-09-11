¿Quién es Gustavo Pineda, técnico campeón con Independiente del Valle femenino en la Superliga en Ecuador

Las Dragonas, como son conocidas las jugadoras del IDV en Ecuador, ahora se concentrarán en prepararse para lo que será la Copa Libertadores, que se disputará en Quito, y en la que la misión es buscar otro título más este año.

Pineda, quien en Colombia pasó por el América de Cali, se convirtió en campeón de la Superliga Femenina Ecuabet 2026 y que hizo historia al convertirse en el primer tricampeón de la Superliga Femenina de Ecuador, tras conquistar los títulos de 2024, 2025 y 2026.

Los técnicos colombianos siguen haciendo historia en el fútbol de sudamericana, esta vez, el caleño Gustavo Pineda celebró con Independiente del Valle , en la Liga femenina de Ecuador.

Gustavo es egresado de la Escuela Nacional del Deporte de Cali, es Profesional del programa de Deporte y también hizo la Especialización de Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo.

En Colombia pasó por el América de Cali y desde su llegada a Ecuador ha logrado llevar al Independiente del Valle a lo más alto del fútbol femenino, con títulos que lo metieron en la historia de gloria del equipo, pues son las actuales campeonas con tres títulos consecutivos: 2024, 2025 y 2026.

El también colombiano Diego Alzate, quien oficia como asistente técnico, también egresado de la Escuela Nacional del Deporte (END), juntos lideran el cuerpo técnico de las Dragonas, que se complementa con profesionales de Ecuador, quienes han sido claves para que Pineda pueda potenciar el grupo; así lo reconoció el técnico en entrevista dada para la END.

Las Dragonas vencieron 2-0 a Liga Deportiva de Quito para quedarse con el título de la Superliga Femenina Ecuabet 2026.

De esta manera, el nombre de Pineda se suma a lo que también hicieron en Perú los entrenadores Jhon Albert Ortiz, campeón en Colombia con el Deportivo Cali femenino, y Andrés Usme, que pasó por el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol femenino.

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