Medicamentos vencidos, entre los hallazgos de la Fiscalía en 11 allanamientos a centros de estética en Bogotá

La Fiscalía, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, el Invima y la Superintendencia de Salud, adelanta este jueves una serie de allanamientos en 11 centros estéticos de Bogotá que, presuntamente, estarían realizando procedimientos estéticos invasivos sin cumplir con la normatividad sanitaria vigente.

En las diligencias, lideradas por el CTI, las autoridades han identificado presuntas irregularidades como el uso y almacenamiento de medicamentos vencidos, dispositivos médicos sin registro sanitario del Invima o sin documentación que acredite su importación legal, posibles alteraciones en historias clínicas y otras situaciones que continúan siendo objeto de verificación.

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