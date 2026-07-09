“Todo el mundo quiere vengarse”: iraníes entierran al ayatola en medio de bombardeos de EE. UU.

Los actos del ayatolá de Irán Alí Jamenei, asesinado por Estados Unidos el 28 de febrero, han seguido este jueves en medio de nuevos combates que estallaron entre ambos países. Teherán viene atacando a aliados de Washington en la región y ha habido bombardeos estadounidenses que cayeron cerca de una planta nuclear iraní.
Sus restos quedarán con los de su nieta, su yerno, su hija y la esposa del líder actual, Mojtaba Jamenei, todos muertos tras los bombardeos gringos de febrero. Según funcionarios iraníes, los ataques norteamericanos han causado 17 muertos, a pesar de un protocolo de acuerdo firmado entre los dos países el 17 de junio.
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