“Todo el mundo quiere vengarse”: iraníes entierran al ayatola en medio de bombardeos de EE. UU.

Los actos del ayatolá de Irán Alí Jamenei, asesinado por Estados Unidos el 28 de febrero, han seguido este jueves en medio de nuevos combates que estallaron entre ambos países. Teherán viene atacando a aliados de Washington en la región y ha habido bombardeos estadounidenses que cayeron cerca de una planta nuclear iraní. Sus restos quedarán con los de su nieta, su yerno, su hija y la esposa del líder actual, Mojtaba Jamenei, todos muertos tras los bombardeos gringos de febrero. Según funcionarios iraníes, los ataques norteamericanos han causado 17 muertos, a pesar de un protocolo de acuerdo firmado entre los dos países el 17 de junio. Le puede interesar: ¿Por qué Trump rompió la tregua con Irán? Así fue el giro del optimismo al desprecio en una semana

Los detalles de las exequias y el misterio del sucesor Mojtaba Jamenei

El ataúd llegó al aeropuerto de Mashhad, en el noreste de Irán, a bordo de un avión civil escoltado por un caza, tras varios funerales en otras regiones de Irán. Pero esta es la ciudad natal del exlíder totalitario. Bajo un calor inclemente, una multitud lo esperó para la etapa final de unas exequias presentadas por las autoridades iraníes como una demostración de fuerza y unidad nacional. Había mujeres de todas las edades, vestidas con chadores-velos negros, que se congregaron a lo largo de la avenida que conduce al santuario del imán Reza, el lugar más sagrado del islam chiita en Irán. En ese complejo, decorado con mosaicos de cerámica multicolor y coronado por una cúpula dorada, será sepultado Jamenei. Su hijo y su sucesor, Mojtaba Jamenei, sigue sin haber sido visto en público desde marzo. Tampoco se ha difundido ninguna declaración en su nombre desde el inicio de las ceremonias el sábado en Teherán. Herido durante los bombardeos, el dirigente de 56 años solo se ha pronunciado por medio de comunicados leídos o transmitidos en medios estatales.

La disputa en el estrecho de Ormuz y la amenaza de venganza

Los funerales del hombre que dirigió durante 37 años la república islámica tienen lugar en un clima al rojo vivo, tras una segunda noche de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, que tienen de fondo si la república islámica podrá cobrar o no peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz. Irán denunció los bombardeos de los estadounidenses como un “crimen de guerra flagrante”. En los alrededores del mausoleo hay muchos niños. Cientos de asistentes acudieron en familia, algunos con gorras con los colores de Irán. “Aquí todo el mundo quiere vengarse”, dijo a la AFP un iraní que fue hasta la ciudad de Mashhad, la ciudad natal del ayatolá. Se trata de un comerciante de 41 años que no cree en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz duradero. ”Todo el mundo aquí quiere vengarse”, asegura Mohamad Afsharian, un comerciante de 41 años que no cree en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz duradero. Le puede interesar: Israel ejecutó ataque mortal en Líbano: ¿queda en riesgo el acuerdo de paz con EE. UU. e Irán?

Caricaturas de Trump, Netanyahu y la oración fúnebre conservadora

En la calle, al pie de un hotel llamado Miami —vaya ironía—, una pancarta mostró una caricatura del presidente de EE. UU., Donald Trump, con una recompensa ofrecida por su cabeza. Cerca de allí, un hombre se pasó con un cartel que muestra al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acompañado de la frase en inglés: “there will be blood” (“habrá sangre”). Mientras la multitud coreaba consignas religiosas esperando la ceremonia, algunos voluntarios y equipos de socorro lanzaban agua para tratar de aliviar el calor. La oración fúnebre fue presidida por Hosein Noori Hamedani, un ayatolá de 101 años y figura del sector conservador de la república islámica.

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