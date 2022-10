Aunque la información no ha sido confirmada por las autoridades, Blu Radio estuvo durante la mañana en el municipio, donde un lanchero aseguró que alrededor del 60 % de quienes habían comprado tiquetes para seguir avanzando en su travesía para llegar a Estados Unidos , le estaban pidiendo la devolución del dinero porque ya no iban a viajar.

“Me voy a regresar, no pienso seguir para no hacer pasar difícil a mis hijos, porque es arrecho que uno pase ese trajín para que lo hagan regresar”, le dijo un venezolano al medio nacional luego de revender su tiquete para emprender su regreso a casa.

Esta decisión se estaría tomando justo después del anuncio de Estados Unidos de permitir el ingreso legal de 24.000 venezolanos y expulsar a México a quienes entren ilegalmente.

“A los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México, que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no van a ser elegibles para este proceso legal que tiene muchos beneficios”, dijo en rueda de prensa telefónica Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).