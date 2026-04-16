“Su mente ya no está”: Miguel Rodríguez Orejuela, excapo del cartel de Cali, padece demencia y piden su libertad

Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron protagonistas de varios de los episodios más violentos del narcotráfico en Colombia durante las décadas de los 80 y 90. Gilberto y Miguel fundaron el cartel de Cali, organización que libró una guerra a muerte contra el cartel de Medellín por el control del negocio ilegal.
Hoy son solo historia. Gilberto murió y Miguel completa más de dos décadas recluido en una cárcel de Estados Unidos. Desde allí ha intentado, en varias ocasiones, obtener su libertad o una reducción de su condena, sin éxito hasta ahora.