“Su mente ya no está”: Miguel Rodríguez Orejuela, excapo del cartel de Cali, padece demencia y piden su libertad

Hoy son solo historia. Gilberto murió y Miguel completa más de dos décadas recluido en una cárcel de Estados Unidos. Desde allí ha intentado, en varias ocasiones, obtener su libertad o una reducción de su condena, sin éxito hasta ahora.

Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron protagonistas de varios de los episodios más violentos del narcotráfico en Colombia durante las décadas de los 80 y 90. Gilberto y Miguel fundaron el cartel de Cali, organización que libró una guerra a muerte contra el cartel de Medellín por el control del negocio ilegal.

En el documento presentado ante el tribunal, los abogados aseguran que Rodríguez, de 82 años, enfrenta una condición crítica: “su cuerpo está fallando y su mente ya no está”. Según la solicitud, el excapo padece un deterioro cognitivo severo que le impide incluso reconocer su propia existencia, lo que, afirman, lo mantiene en una especie de purgatorio mental.

En una nueva estrategia, la defensa solicitó a la justicia estadounidense concederle la libertad por razones humanitarias, argumentando el grave deterioro de su estado de salud.

“Está atrapado en un purgatorio mental donde no puede recordar su propia existencia. Es un anciano; mantenerlo por más tiempo es ignorar la evidencia”, añade el documento.

La defensa argumenta que el antiguo líder del cartel de Cali ha cumplido ya más de 22 años de condena en Estados Unidos, tiempo que consideran suficiente para saldar su deuda con la justicia. En esa línea, aseguran que prolongar su reclusión implicaría ignorar “la evidencia objetiva de daño cerebral orgánico” y su “profundo deterioro clínico”.

El recurso invoca la denominada First Step Act, una ley estadounidense que permite a los jueces conceder reducciones de pena o libertades anticipadas por motivos humanitarios. Bajo ese marco, los abogados sostienen que Rodríguez Orejuela cumple con todos los requisitos legales, médicos y morales para acceder a ese beneficio.

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“Solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal conceda su libertad por razones humanitarias y reduzca su sentencia al tiempo ya cumplido”, concluye el documento.

Rodríguez Orejuela fue extraditado el 11 de marzo de 2005. Desde entonces, cumple una condena de 30 años por narcotráfico.

En julio de 2025, su hijo, William Rodríguez, en una entrevista con Telepacífico, reveló que la fecha oficial de la liberación sería en 2028, cuando se cumpla su sentencia.

Ante la pregunta sobre si su padre podría quedar libre este año, respondió con claridad: “No, son especulaciones que se han tejido. Él todavía tiene tres años por hacer. Sale en 2028”.

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No obstante, Rodríguez hijo aseguró que antes de esa fecha solicitarán una reducción anticipada de la pena por razones humanitarias, debido a la avanzada edad del excapo. “Estamos tratando de presentar algunas mociones, a ver si se puede lograr alguna rebaja y de pronto bajar un año o algo. Es un hombre ya de 82 años, cumple ahora en agosto, y pues siempre vienen los achaques de la vejez”, explicó.

De ser concedida la petición, el regreso de Rodríguez Orejuela a Colombia sería inminente. Según su hijo, el exnarcotraficante quiere pasar sus últimos años de vida al lado de su familia y en su tierra natal.