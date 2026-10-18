Así va la disputa por la marca “Miguel Uribe Turbay”, ¿en qué la van a usar?

¿Para qué se registra un nombre? En esencia, para que nadie más pueda hacer uso comercial o público de él sin autorización. Pero en este caso no se trata de cualquier marca, sino del legado de Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático asesinado en 2025.
Esta semana, su esposa María Claudia Tarazona y su padre Miguel Uribe Londoño estuvieron en un evento en la Universidad de Los Andes para conmemorar al líder político. También estuvo el senador Andrés Forero, uno de los más cercanos a Uribe en la última etapa de su trayectoria política.
Durante el evento en esa institución, por la que Miguel pasó como estudiante, se develó una placa en su memoria. Su padre y su esposa se tomaron una foto dándose un apretón de manos.
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Justo un día después del evento, Tarazona habló con Noticias Caracol y se refirió a otro homenaje que encabezó Miguel padre en Bogotá. Se trató de un espacio en el marco del Centro de Liderazgo Miguel Uribe Turbay, una iniciativa de Uribe Londoño.
Allí asistieron altos funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Abelardo de la Espriella, quien designó a Uribe Londoño como embajador ante Reino Unido, pero no ha recibido aún beneplácito para enviarlo a Londres.
Tarazona no estuvo. En diálogo con ese medio, dio su versión de por qué no asistió: según ella, no la invitaron. “Ni mis hijos y yo fuimos invitados a ese homenaje que se le hizo a Miguel. No hubo invitación ni formal ni informalmente. Unos días antes almorcé con Miguel papá y ni siquiera me comentó del evento”. Por su parte, los organizadores del espacio han dicho que la esposa del exsenador sí fue invitada.