Padre y viuda de Miguel Uribe Turbay reaccionan a muerte de alias Robinson: “queda pendiente saber quién dio la orden”

A través de un operativo militar, fue dado de baja Miguel Orlando Guzmán González, alias Robinson. Este señalado cabecilla de las disidencias de las Farc estaba vinculado en las investigaciones del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El padre y la esposa del senador y precandidato presidencial se pronunciaron.
María Claudia Tarazona replicó a través de las historias de su cuenta de Instagram las imágenes de la muerte del cabecilla de la Segunda Marquetalia y le envió un mensaje a De la Espriella.
“Gracias, presidente Abelardo, con su determinación y voluntad, pronto se hará justicia por Miguel, Alejandro y toda la familia”, fueron sus palabras en la red social.