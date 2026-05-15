Familia de Miguel Uribe rechaza preacuerdo entre Fiscalía y El Costeño: “Impunidad y privilegios al coordinador”

La familia de Miguel Uribe Turbay manifestó públicamente su rechazo al preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y Elder Arteaga, conocido con el alias de “El Costeño”, procesado por su presunta participación en el asesinato del dirigente político.
A través de un comunicado firmado por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, y divulgado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, los familiares cuestionaron los posibles beneficios judiciales otorgados al señalado implicado, al considerar que tuvo un papel determinante en la planeación y ejecución del crimen.
En el documento, la familia sostuvo que “El Costeño” habría actuado como coordinador y enlace dentro de la estructura criminal y señaló que, según su interpretación de los hechos, su responsabilidad tendría un alto nivel de relevancia dentro del caso.