Juan Manuel Rengifo, el jugador más valioso del FPC según CIES: conozca aquí el top 10

Juan Manuel Rengifo Duque es la gran aparición en los últimos 12 meses del fútbol profesional colombiano, lo cual se ve reflejado en su valor en el mercado según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). Lo más destacable y meritorio de Rengifo es que logró ser el jugador de mayor valor en el rentado local sin proceso alguno con la Selección Colombia en ninguna de sus categorías.

El valor que le asigna CIES a Rengifo es de 5,24 millones de euros. El jugador de Atlético Nacional tiene varios pretendientes en el fútbol del extranjero, sin embargo, se dice que no saldría del Verde Paisa pronto. Después de Juan Manuel, viene otro volante de gran talento: Josen Escobar. El mediocampista de América de Cali recibe un valor de 4.34 millones de euros según la organización de investigación de origen suizo.

Quien completa el podio es Mathias Orozco, volante de primera línea del Deportivo Cali. El jugador de 18 años debutó con Alberto Gamero y se consolidó como titular bajo la dirección del venezolano Rafael Dudamel. Se le adjudica un valor de 4.16 millones de euros.

Los puestos cuarto y quinto pertenecen a otros dos canteranos del América de Cali. La cuarta casilla de los más valorados según CIES pertenece a Jhon Tilman Palacios, extremo izquierdo, tasado en 4 millones de euros. La quinta posición es para Kevin Angulo, delantero centro de gran portento físico. “Con 17 años está siendo titular en América de Cali en los últimos dos partidos; eso hay que valorarlo y felicitarlo”, mencionó en enero de 2026 su entrenador, David González. Ángulo tiene un valor de 3.65 millones de euros.