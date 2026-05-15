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Juan Manuel Rengifo, el jugador más valioso del FPC según CIES: conozca aquí el top 10

El futbolista antioqueño, Juan Manuel “Titi” Rengifo, es el jugador más valioso del fútbol profesional colombiano según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). Alfredo Morelos es el único mayor de 23 años que está en el top 10.

  • Juan Manuel Rengifo anotó 11 goles y dio 9 asistencias en sus primeros 42 partidos como futbolista profesional. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Juan Manuel Rengifo anotó 11 goles y dio 9 asistencias en sus primeros 42 partidos como futbolista profesional. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
15 de mayo de 2026
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Juan Manuel Rengifo Duque es la gran aparición en los últimos 12 meses del fútbol profesional colombiano, lo cual se ve reflejado en su valor en el mercado según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). Lo más destacable y meritorio de Rengifo es que logró ser el jugador de mayor valor en el rentado local sin proceso alguno con la Selección Colombia en ninguna de sus categorías.

El valor que le asigna CIES a Rengifo es de 5,24 millones de euros. El jugador de Atlético Nacional tiene varios pretendientes en el fútbol del extranjero, sin embargo, se dice que no saldría del Verde Paisa pronto. Después de Juan Manuel, viene otro volante de gran talento: Josen Escobar. El mediocampista de América de Cali recibe un valor de 4.34 millones de euros según la organización de investigación de origen suizo.

Quien completa el podio es Mathias Orozco, volante de primera línea del Deportivo Cali. El jugador de 18 años debutó con Alberto Gamero y se consolidó como titular bajo la dirección del venezolano Rafael Dudamel. Se le adjudica un valor de 4.16 millones de euros.

Los puestos cuarto y quinto pertenecen a otros dos canteranos del América de Cali. La cuarta casilla de los más valorados según CIES pertenece a Jhon Tilman Palacios, extremo izquierdo, tasado en 4 millones de euros. La quinta posición es para Kevin Angulo, delantero centro de gran portento físico. “Con 17 años está siendo titular en América de Cali en los últimos dos partidos; eso hay que valorarlo y felicitarlo”, mencionó en enero de 2026 su entrenador, David González. Ángulo tiene un valor de 3.65 millones de euros.

DIM también se hace presente

El sexto puesto del ranking le pertenece a Jhon Montaño, jugador canterano del Deportivo Independiente Medellín, el cual ya le dejó al DIM 3 millones de euros en su primera transferencia al fútbol de Bélgica, empero, al no encontrar continuidad allí, volvió al Rojo de la Montaña en condición de préstamo. CIES tasa al atacante en 3.64 millones de euros.

Halam Loboa, la gran joya de las divisiones menores del Poderoso, está en la séptima casilla, valuado en 3.51 millones de euros. El jugador de Guachené, Cauca, se convirtió en poco tiempo en amo y señor del mediocampo del Rey de Corazones. Loboa es uno de los jugadores más protegidos de la parcialidad roja en una época donde el descontento es habitual en el hincha del Medallo.

La lista continúa con dos “Verdolagas”. El octavo puesto es reservado para el defensor central ibaguereño, Simón García. El zaguero de 21 años viene de marcar sus dos primeros goles como futbolista profesional en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Betplay ante Internacional de Bogotá. García Valero tiene un valor asignado de 3 millones de euros.

Alfredo Morelos, único jugador mayor de 23 años que aparece en la lista. El “Búfalo de Cereté” comanda el ataque de Atlético Nacional, club con el que consiguió 4 títulos hasta el momento. Su gran aporte goleador, la calidad de sus asistencias y su entendimiento del juego hacen que su valor en el mercado, según CIES, sea de 2.69 millones de euros.

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Por último, la lista la cierra el extremo del Junior de Barranquilla, Joel Canchimbo. El jugador que fue protagonista de la Selección Colombia sub-20 en el pasado Mundial de la categoría disputado en Chile en 2025, y uno de los artífices del campeonato liguero conseguido por el conjunto Tiburón en diciembre del mismo año, es el décimo futbolista mejor valuado del FPC. Su ficha está tasada en 2.29 millones de euros.

Lea también: Nacional y Tolima: una semifinal con historia, cuentas pendientes y aroma de final; ¿a qué hora y dónde verla?

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