Reactivan ruta aérea Medellín-Corozal: Moon Flights operará vuelos directos desde mayo

La conexión aérea entre Medellín y Corozal vuelve a despegar. La aerolínea Moon Flights anunció la reactivación de la ruta directa entre el aeropuerto Olaya Herrera y el aeropuerto Las Brujas, una operación que busca fortalecer la conectividad entre Antioquia y el departamento de Sucre. La ruta comenzará este 15 de mayo de 2026, fecha que coincide además con la celebración de los 251 años del municipio de Corozal, uno de los principales centros urbanos de la región sabanera de Sucre. La operación contará inicialmente con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes. Según informó la aerolínea, los vuelos saldrán desde Medellín a las 8:00 de la mañana y el regreso desde Corozal será a las 9:30 a.m.

La reactivación fue confirmada tanto por Moon Flights como por la Gobernación de Sucre, que destacó el impacto que tendrá la ruta para la movilidad, el turismo y el comercio entre ambas regiones. Lea aquí: Por guerra en Medio Oriente, aerolíneas prolongan suspensión de vuelos a Israel “A partir de mayo, Moon Flights reactiva la ruta aérea Medellín–Corozal”, indicó la administración departamental en un comunicado en el que señaló que esta conexión permitirá ampliar las opciones de transporte aéreo para los habitantes del Caribe colombiano y del departamento de Antioquia. La gobernadora de Sucre, Lucy García, también celebró el regreso de la operación aérea y aseguró que la conectividad será clave para impulsar nuevas oportunidades económicas y turísticas.

“Sucre sigue volando alto y ahora lo hacemos con MoonFly. Vamos a estar más conectados”, expresó durante el anuncio oficial. La aerolínea operará la ruta con aviones Jetstream 32, aeronaves turbohélice bimotor de fabricación británica con capacidad para 19 pasajeros, utilizadas principalmente para vuelos regionales de corta distancia. Moon Flights se ha venido consolidando en el mercado regional y nacional con operaciones en al menos 12 rutas dentro del país. Conozca: Pasajero indisciplinado en vuelo Bogotá–Madrid le costó a Avianca hasta $150 millones en pérdidas La conexión aérea entre Medellín y Corozal había sido suspendida años atrás debido a ajustes operativos y comerciales de otras aerolíneas, así como por temas relacionados con la infraestructura del aeropuerto Las Brujas. En 2022, por ejemplo, Avianca dejó de operar el trayecto, reduciendo las posibilidades de conexión directa entre Antioquia y Sucre. Aunque en 2024 Moon Flights ya había iniciado operaciones en la zona con varias frecuencias semanales, la nueva reactivación busca consolidar nuevamente la ruta como una alternativa permanente.