Reactivan ruta aérea Medellín-Corozal: Moon Flights operará vuelos directos desde mayo

La conexión aérea entre Medellín y Corozal vuelve a despegar. La aerolínea Moon Flights anunció la reactivación de la ruta directa entre el aeropuerto Olaya Herrera y el aeropuerto Las Brujas, una operación que busca fortalecer la conectividad entre Antioquia y el departamento de Sucre.
La ruta comenzará este 15 de mayo de 2026, fecha que coincide además con la celebración de los 251 años del municipio de Corozal, uno de los principales centros urbanos de la región sabanera de Sucre.
La operación contará inicialmente con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes. Según informó la aerolínea, los vuelos saldrán desde Medellín a las 8:00 de la mañana y el regreso desde Corozal será a las 9:30 a.m.