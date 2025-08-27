Así fueron los últimos días de Miguel Uribe Turbay: alcanzó a responder a estímulos, movía manos, pies y abría sus ojos

En las múltiples publicaciones de la esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, Claudia Tarazona, y de su hermana, María Claudia Hoyos, ambas pedían oraciones para que un milagro obrara en la salud de su ser querido, quien permaneció 62 días en una UCI luchando por su vida tras un ataque sicarial. Lea aquí: Crónica de los 65 días en los que Miguel Uribe Turbay se aferró a la vida y a un milagro Y ese milagro, al parecer, se estaba dando, con la ayuda médica de un equipo de neurocirujanos que, pese a acogerse a la ciencia, también expuso su fe durante el proceso. O eso se puede incluir con mayor certeza hoy, cuando han empezado a conocerse detalles sobre la hospitalización del senador y precandidato presidencial que fueron reveladas este miércoles por su papá, Miguel Uribe Londoño, quien recogió sus banderas y ahora será precandidato presidencial por el Centro Democrático.

El padre del político de 39 años que falleció el pasado lunes, 11 de agosto, contó que la recuperación de su hijo en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, era sorprendente. Antes de sufrir la recaída que desencadenó su muerte, el senador estaba respondiendo a una serie de estímulos que hicieron que el equipo médico anunciara el inicio de un proceso de neurorehabilitación, en un parte médico publicado en julio. Siga leyendo: Tragedias, funerales, homenajes póstumos y política: así ha transcurrido la vida de Miguel Uribe Londoño Era tal su avance que, cuando era visitado por sus familiares y estos le pedían que moviera alguna parte de su cuerpo, Uribe Turbay lo podía hacer. “Se le decía ‘Miguel levanta la mano derecha y la levantaba. Miguel levanta la mano izquierda y la levantaba, y el pie y ya estaba’”, contó su padre en diálogo con Blu Radio.