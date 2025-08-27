Así fueron los últimos días de Miguel Uribe Turbay: alcanzó a responder a estímulos, movía manos, pies y abría sus ojos

En las múltiples publicaciones de la esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, Claudia Tarazona, y de su hermana, María Claudia Hoyos, ambas pedían oraciones para que un milagro obrara en la salud de su ser querido, quien permaneció 62 días en una UCI luchando por su vida tras un ataque sicarial.
Lea aquí: Crónica de los 65 días en los que Miguel Uribe Turbay se aferró a la vida y a un milagro
Y ese milagro, al parecer, se estaba dando, con la ayuda médica de un equipo de neurocirujanos que, pese a acogerse a la ciencia, también expuso su fe durante el proceso. O eso se puede incluir con mayor certeza hoy, cuando han empezado a conocerse detalles sobre la hospitalización del senador y precandidato presidencial que fueron reveladas este miércoles por su papá, Miguel Uribe Londoño, quien recogió sus banderas y ahora será precandidato presidencial por el Centro Democrático.