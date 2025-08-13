Tragedias, funerales, homenajes póstumos y política: así ha transcurrido la vida de Miguel Uribe Londoño

La vida de Miguel Uribe Londoño ha estado atravesada por la violencia política y el dolor personal. En 1991, su esposa, la periodista Diana Turbay, fue asesinada durante un operativo de rescate tras permanecer en cautiverio de un grupo de “extraditables” al servicio de Pablo Escobar. Treinta y cuatro años después, la tragedia volvió a tocar su puerta: su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, murió el 11 de agosto de 2025, dos meses después de ser víctima de un atentado en Bogotá.
Uribe Londoño, viudo con un hijo pequeño, afrontó desde entonces el desafío de mantener un hogar en medio del duelo y la exposición pública. El acompañamiento a Miguel hijo se convirtió en su prioridad. Como abogado y economista, su carrera pública comenzó a cobrar visibilidad con su elección como concejal de Bogotá (1988–1990), donde ganó experiencia legislativa y afinó un estilo caracterizado por favorecer el diálogo.
