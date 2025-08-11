Crónica de los 65 días en los que Miguel Uribe Turbay se aferró a la vida y a un milagro

Desde el instante mismo del atroz atentado en su contra, Miguel Uribe Turbay luchó por sobrevivir tras recibir varios disparos en su cabeza y en una de sus piernas. La vida, un ser superior o el destino dieron señales de que podía ocurrir un milagro. Y ocurrió, si se tiene en cuenta que el senador y precandidato presidencial estuvo 65 días en cuidados intensivos a pesar de que los pronósticos médicos y científicos señalaron que podía morir en cuestión de horas o días.
Así lo narró su propia esposa, María Claudia Tarazona, hace un mes a Los Informantes en medio de las lágrimas: “(...) unos médicos me dijeron que Miguel entró en muerte cerebral. Entonces dije ‘¿qué significa eso?’ y me volteé y miro a otro médico y le pregunto: ‘¿Miguel se va a morir?’ y me dijeron que sí. ‘¿Qué tantas horas tengo?’ y respondieron: ‘es cuestión de horas’”, dijo describiendo las 48 horas definitivas después de aquel trágico 7 de junio.