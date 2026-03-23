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Varios militares del avión de la FAC accidentado en Putumayo se habrían tirado antes de la colisión

Esta sería la principal razón por la que hay más lesionados que muertos. Eso concluyeron las autoridades por los testimonios y las heridas que sufrieron los militares afectados en el siniestro.

  • Miles de personas llegaron a la zona donde se siniestró la aeronave que transportaba 150 militares. Muchos de ellos se tiraron antes de que cayera. FOTO: TOMADA DE REDES SOCIALES
    Miles de personas llegaron a la zona donde se siniestró la aeronave que transportaba 150 militares. Muchos de ellos se tiraron antes de que cayera. FOTO: TOMADA DE REDES SOCIALES
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Los militares que estaban en el avión militar siniestrado en Puerto Leguízamo, Putumayo, se habrían tirado de la aeronave cuando se estaba siniestrando, razón por la que las autoridades atribuyen que haya más heridos que víctimas, además de las lesiones particulares de los afectados.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno de este municipio, Carlos Claros, y lo aseguró por el reporte de las heridas que sufrieron los uniformados, quienes producto del pánico optaron por lanzarse al vacío, pese a no contar con paracaídas.

“Son muchachos que se tiraron antes de colisionar, entonces son muchachos que están reventados por dentro y la situación de ellos es bastante precaria. Se actuó de manera rápida”, expresó el funcionario en entrevista con Caracol Radio.

Entérese: C-130 Hércules: así es el avión que se accidentó en Putumayo y la ruta que iba a cubrir

Este accidente, de acuerdo con el reporte más reciente, dejó a ocho personas muertas y 77 lesionadas, de las cuales 15 debieron ser remitidos de urgencia al hospital militar de Bogotá, vía aérea. Así mismo, se desconoce el estado de otras 46 personas.

Según el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, los lesionados más leves los remitieron a los centros asistenciales de Mocoa, Puerto Asís y Florencia.

Le puede interesar: Petro dice que accidente en Putumayo “no debió haber sucedido” y habla de “dificultades burocráticas” para renovar aeronaves

Las complicaciones para la atención de los afectados en este siniestro aéreo tienen que ver con que no tienen carreteras y tampoco hay forma de cruzar el río por sus niveles bajos de caudal. Por esta razón, los militares son llevados a los hospitales vía aérea.

Los 125 uniformados habían abordado este avión C-130 Hércules iban hacia Puerto Asís con el fin de continuar con los operativos que se están realizando en esta parte del sur del territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades están investigando si esta emergencia se debió a una falla mecánica de la aeronave, descartando que este hecho tenga relación con la ofensiva de un grupo armado.

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