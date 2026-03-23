Varios militares del avión de la FAC accidentado en Putumayo se habrían tirado antes de la colisión

Los militares que estaban en el avión militar siniestrado en Puerto Leguízamo, Putumayo, se habrían tirado de la aeronave cuando se estaba siniestrando, razón por la que las autoridades atribuyen que haya más heridos que víctimas, además de las lesiones particulares de los afectados.
Así lo confirmó el secretario de Gobierno de este municipio, Carlos Claros, y lo aseguró por el reporte de las heridas que sufrieron los uniformados, quienes producto del pánico optaron por lanzarse al vacío, pese a no contar con paracaídas.