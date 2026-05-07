DIM respaldó a Perlaza y Chaverra tras acusaciones de supuesto amaño en final contra Santa Fe

Independiente Medellín rompió el silencio frente a las versiones que circularon recientemente sobre un supuesto amaño en la final del torneo Apertura 2025 que perdió contra Independiente Santa Fe.

A través de un comunicado oficial publicado el miércoles en la noche, el elenco paisa rechazó de manera “categórica” los señalamientos realizados en un programa periodístico y difundidos posteriormente en redes sociales, en los que se cuestionó el compromiso deportivo de los jugadores Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra, quienes actualmente hacen parte de la plantilla.

Las acusaciones también involucraron a los futbolistas Luis Sandoval, Homer Martínez y Jaime Alvarado, quienes hicieron parte de la institución.

Las versiones difundidas surgieron luego de que el programa Al Rojo Vivo asegurara que algunos jugadores del DIM no habrían disputado la final “al 100 %”, debido a una supuesta diferencia entre los premios económicos ofrecidos por los clubes finalistas.

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De acuerdo con esas afirmaciones, Independiente Medellín habría ofrecido un incentivo de 500 millones de pesos, mientras que el equipo bogotano entregaría cerca de 3.000 millones de pesos.

Frente a esto, el club aseguró que las acusaciones “carecen de veracidad” y afectan directamente el buen nombre y la reputación tanto de los futbolistas mencionados como de la institución.

“El Equipo del Pueblo S.A. rechaza de manera categórica las versiones difundidas recientemente en un programa periodístico y a través de redes sociales”, señaló el comunicado oficial.

El DIM también reveló que, tras la difusión de estas afirmaciones, Perlaza y Chaverra vienen siendo víctimas de amenazas a través de sus números telefónicos personales, los cuales, según el club, fueron filtrados de manera irregular.

La institución manifestó su preocupación por la seguridad de los jugadores y de sus familias, y rechazó cualquier acto de intimidación derivado de las publicaciones.

Además, confirmó que los futbolistas instauraron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes, tanto por las acusaciones consideradas falsas como por las amenazas recibidas.

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El Medellín, que indicó que brindará acompañamiento jurídico, institucional y humano durante el proceso, invitó a cualquier persona que tenga información o pruebas sobre posibles irregularidades relacionadas con integrantes de la institución a acudir directamente a las autoridades competentes y a la línea ética oficial del equipo.

Asimismo, pidió evitar la difusión de versiones sin sustento que puedan generar desinformación y afectar la imagen de los involucrados.

Finalmente, Independiente Medellín reiteró su respaldo “absoluto” a Baldomero Perlaza, Francisco Chaverra y al resto de jugadores mencionados, destacando su profesionalismo y compromiso con la camiseta.

El club, que quedó eliminado de la actual Liga Betplay, cerró el pronunciamiento señalando que el plantel permanece concentrado en el desafío deportivo internacional de este jueves 7 de mayo, a partir de las 7:30 de la noche en el Atanasio contra el Flamengo, por Copa Libertadores.

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