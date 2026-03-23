Petro dice que accidente en Putumayo “no debió haber sucedido” y habla de “dificultades burocráticas” para renovar aeronaves

El presidente Gustavo Petro reaccionó al accidente del avión C-130H Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, y advirtió que este tipo de hechos “no debieron haber sucedido”.

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A través de su cuenta en X, el mandatario expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que espera que no haya víctimas fatales. “Es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”, afirmó, en referencia a los uniformados que se movilizaban en la aeronave.

El pronunciamiento del jefe de Estado no solo se centró en el accidente, sino que abrió un nuevo frente sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Militares. Petro señaló que la renovación del armamento ha sido una prioridad de su gobierno, pero criticó retrasos burocráticos que han impedido avanzar en decisiones clave como la aprobación de un Conpes para la compra de equipos.