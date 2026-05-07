Hasta el fin de semana irían obras para reparar el superhueco que se abrió en el centro de Medellín

Durante los días del fin de semana que viene se tiene previsto que los operarios de Empresas Públicas de Medellín concluyan los trabajos de reparación al daño que comenzó a evidenciar con la aparición de un inmenso cráter en una zona céntrica de Medellín.

El lunes pasado, la ciudadanía informó sobre la aparición de un cráter inmenso y profundo en una importante vía cercana al Parque Obrero, entre los barrios Boston y Los Ángeles, en el centro de la capital antioqueña.

Le recomendamos leer: ¿Por qué se hunde el barrio Los Ángeles? En dos semanas van dos emergencias por cráteres que se abren bajo el pavimento

Esto ocasionó molestias entre los transeúntes y habitantes y obligó a que se cerrara la vía que conduce hacia la parte centro oriental de la ciudad, por la zona de la comuna de Villa Hermosa.

Luego, EPM confirmó que el origen del megahueco era un daño en el sistema de alcantarillado y emprendió los trabajos para obtener un diagnóstico adecuado antes de emprender los arreglos respectivos.

Este martes en la tarde, el conglomerado de servicios públicos informó que ya había concluido la reparación de un tubo de alcantarillado de 900 milímetros, el cual presentó una avería.